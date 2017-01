Donald Trump plagió a Bane, el villano de Batman, en su discurso

Donald Trump ya es el nuevo presidente de los Estados Unidos y durante su discurso de toma de posesión prometió muchas cosas. Algunas de ellas resultaron muy conocidas, esto se debe a que son idénticas a las de un discurso que hizo Bane, el villano de DC Comics, en una película de Batman.Solo tenés que leer y analizar esta parte del discurso de Trump:"La ceremonia de hoy tiene un significado muy especial porque hoy no estamos solamente transfiriendo el poder de una administración a otra, o de un partido político a otro. Lo que hacemos es transferir el poder de Washington D.C. para dárselo de nuevo a ustedes... el pueblo.Durante mucho tiempo un pequeño grupo en la capital de nuestra nación ha cosechado recompensas y beneficios gracias al gobierno, mientras el pueblo pagaba las consecuencias. Washington floreció, pero los ciudadanos del país no lo hicieron.Los políticos prosperaron mientras las fábricas cerraban y cada vez había menos empleo. El gobierno se protegió a sí mismo, pero no a los ciudadanos de nuestra nación. Sus victorias no han sido las victorias del pueblo. Mientras ellos celebraban en la capital, muchas familias sufrían y luchaban por subsistir en todo el país.Todo eso va a cambiar a partir de ahora mismo, este momento es de todos ustedes. Les pertenece".¿Les parece conocido? Ahora compárenlo con este fragmento del discurso de Bane, el villano de Batman, en la película The Dark Knight Rises:"¡Estamos arrebatando Gotham de las manos de los corruptos! ¡De los ricos! De generaciones de opresores que los mantuvieron engañados y esclavizados bajo la promesa de una oportunidad falsa... Vamos a devolver Gotham a ustedes... el pueblo.Gotham es de ustedes, nadie puede interferir en esto. Hagan lo que quieran con ella. Comenzaremos asaltando Blackgate y liberando a los oprimidos. Den un paso al frente los valientes que se ofrecen a servir por el pueblo, porque levantaremos un ejército.Vamos a arrancar a los poderosos y adinerados de sus nidos podridos, los arrojaremos a este mundo frío y cruel que nosotros conocemos tan bien. Los enjuiciaremos en nuevos tribunales. Los despojaremos de sus preciadas posesiones. Derramaremos sangre.La policía sobrevivirá solo si aprenden a servir a la verdadera justicia. Esta gran ciudad... perdurará. ¡Gotham sobrevivirá!"El parecido es innegable. Solo nos queda comprobar si Steve Bannon escribió el discurso de Trump.