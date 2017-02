Disparó munición gruesa contra la vedette paraguaya que la trató de "gorda"

Virginia Gallardo ganó la pulseada. Sin dudas le vino de maravillas que la hayan confundido con la vedette paraguaya Jennifer Ruiz Díaz. Tanto es así que su nombre suena para la lista de buena fe del "Bailando 2017".

Ayer Ruiz Díaz expresó su fastidio porque la confundieron con su colega argentina y no dudó en dispar munición gruesa contra Gallardo. Dijo que al lado suyo estaba excedida de peso y destacó además que era mayor que ella.

La respuesta no tardó en llegar. "Cuando me doy cuenta de que la persona se hace cargo con orgullo y que acto seguido da una nota en la cual dice que somos parecidas pero yo soy más gorda y que sería un placer para ella entrar al 'Bailando', ya está, caen todas las fichas", dijo.

Y agregó: "Entiendo que haga notas para desmentir que sea yo, pero la agresión porque sí no la comparto ni la entiendo, porque no la conozco y no hice nada para que esta situación se genere".

La disputa está planteada, ahora solo falta ver si Marcelo Tinelli le presta atención y la lleva al piso de su programa de televisión. Como es su costumbre.