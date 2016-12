Diputados dio media sanción a la Ley de Emergencia Social

Héctor Daer, secretario general de la CGT y diputado del Frente Renovador, sostuvo: "No podemos claudicar ni resignar derechos los trabajadores que estamos en el sector formal, pero no podemos dejar de tener en claro que hay otros trabajadores que no tienen ni el mínimo derecho y ahí hay que acudir ante la ausencia del Estado".





Asimismo, advirtió que "este no es el camino a la pobreza cero" y disparó: "Señor Presidente (Mauricio Macri), espero que la política comprenda que el rumbo de una sociedad debe ser una sociedad que sea sostenible para todos los argentinos, porque si no estos temas serán recurrentes".



Néstor Pitrola, del Frente de Izquierda, rechazó la Emergencia Social con el argumento de que la ley nace "bajo el trauma del argentinazo del 19 y 20 de diciembre de 2001" y aseveró que convalida "una red de precarización laboral".