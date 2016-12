Diego Latorre no quiere que nadie se acerque a "su nena", pero...

Diego y Yanina Latorre viajaron a Miami junto a sus hijos y vía Instagram mostraron algunos de los momentos compartidos en familia. Llamó la atención la figura de Lola, de 16 años, y el parecido con su madre.

Cenas, días de playa, y hasta el viaje en avión en first class formaron parte de las postales de viaje que compartieron con sus seguidores. Pero hubo una foto que llamó la atención, no sólo por el la belleza de su protagonista sino también por el comentario que puso el ex futbolista.

En la imagen Latorre aparece abrazado a la esbelta Lola, y él aclara: "Todavía es mi chiquita... ¡que nadie se acerque!".