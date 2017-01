DiCaprio, Ellen DeGeneres, Tom Hanks se despidieron de Obama en un video

A tan solo dos semanas de que Barack Obama deje la presidencia, la Casa Blanca publicó un video en el que niños, celebridades y otras personas recuerdan los mejores momentos del mandato de Obama.

El video "Yes we can" (Sí podemos) hace un recuento de los hechos más importantes durante los pasados ocho años. Desde la promulgación del Obamacare, hasta la legalización del matrimonio igualitario y el reestablecimiento de las relaciones con Cuba, con la intención de demostrar que sí es posible "crear progreso".

El video inicia con la frase "En los últimos ocho años, hemos visto momentos históricos que comprueban que sí podemos crear progreso".

Y luego distintas personas comparten su momento favorito, desde aquellos que tuvieron la oportunidad de conocerlo o como el caso de una inmigrante que recibió una carta personal de Barack Obama que decía "bienvenida a Estados Unidos, al mismo tiempo que recibió la ciudadanía.

"Fue la primera vez que me sentí parte de ese nosotros", afirma la actriz Karry Washington en el video. "Cuando cambió todas las reglas sobre la mesa y visitó Cuba con la más exitosa motivación de decir 'lo que hemos estado haciendo no ha funcionado'", explica el actor Tom Hanks y después entre risas concuerda en que tenía todo el sentido del mundo.

Uno de los momentos clave de la presidencia de Obama fue la firma del Acuerdo de París, siendo Estados Unidos uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero. En el video Leonardo DiCaprio recuerda el momento en el que frente a las Naciones Unidas, Obama explicó que el cambio climático es el problema más importante al que se enfrentarán las futuras generaciones.

Asimismo, otros recordaron momentos que no capturaron tanto la atención de los medios, pero que no por ellos fueron menos importantes. Como cuando le perdonó la condena a prisioneros encarcelados por cargos menores; cuando una niña de primaria le escribió al presidente de Estados Unidos y éste le contestó de regreso y cuando convirtió el tema de la violencia sexual en un tema a tratar. "Los sobrevivientes ahora pueden hablar de su experiencia sin miedo", asegura una víctima.

Otros como Ellen DeGeneres recordó la visita que hizo con la primera dama a un supermercado y el baile con el presidente en su fiesta de cumpleaños, "es un buen bailarín", asegura.

Y obvio no podía quedar sin mencionarse el ya famoso "Obama out" (fuera Obama) cuando se dirigió por última vez a los periodistas en la Cena de Corresponsales y soltó el micrófono, como una señal del fin de su mandato.