Día Internacional de la Mujer: "A la violencia física le antecede un insulto verbal"

"Ni una palabra de más hace referencia al contexto de comunicación perversa que aparece antes del golpes o del disparo" dijo Gabriela Molinari al explicar el nombre de la charla que organizó el Ministerio de Gobierno en el contexto del Día Internacional de la Mujer.

Molinari, es especialista en Lingüística Funcional o Análisis Crítico del Discurso de la UBA y pisó suelo sanjuanino de la mano de Fabiola Aubone, secretaria de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos. La especialista en comunicación perversa habló con sanjuan8.com y destacó que antes de los golpes siempre antecede la violencia verbal.

La especialista brindó una serie de pautas para que las mujeres tengan en cuenta y que sirven de disparador para prevenir un hecho de violencia física. "¿Cómo me siento cuando escucho lo que me dice? ¿Me suma o me resta?" se preguntó la especialista.

Gabriela enfatizó en la importancia de escucharse y mirase a uno mismo. "¿Cuándo me siento rara y cuándo algo me huele mal? Es la intuición que se dispara y llama la atención" ejemplificó como clave para advertir que somos víctimas de un lenguaje depredador.

La profesional, a través de un cuento, adaptará ciertas situaciones que ayudarán a las mujeres a captar situaciones violentas.

