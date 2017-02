Detuvieron al autor de la masacre de Hurlingham: estaba en Córdoba

Diego Loscalzo, presunto autor del quíntuple crimen de Hurlingham, fue detenido por la Policía en Río Segundo, provincia de Córdoba. Durante la noche de este domingo, el hombre asesinó a su ex pareja, dos hermanos de su ex mujer, un ex concuñado y su ex suegra.

Durante el transcurso de esta mañana, el hombre era intensamente buscado por efectivos de la Policía de la Ciudad en el barrio Inta de Villa Lugano, donde está ubicada la casa de su madre. Allí había abandonado la moto en la que se trasladó anoche. En un principio, los investigadores creían que el hombre se encontraba en esa zona de la Capital Federal.

El arresto se concretó cerca del mediodía cuando Loscalzo viajaba en un micro de la empresa Urquiza al que se había subido en la estación Retiro.

Fuente: Infobae