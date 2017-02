Después del estreno de "Cincuenta sombras de Grey" los bomberos piden que las parejas no imiten las escenas de la película

Los casos reiterados comenzaron a preocupar a los bomberos de Londres. Primero fue un hombre al que se le quedó atascado al pene durante tres días en dos anillos de acero. Luego una mujer que no podía sacarse las esposas. Ambos habían visto la película Cincuenta sombras de Grey.





Después de que se registraran más de 450 incidentes del estilo, los bomberos decidieron lanzar una campaña con el objetivo de que la gente pensara dos veces antes de meterse en situaciones complicadas. Sobre todo ahora, que acaba de estrenarse la segunda parte de la película que despertó las fantasías sexuales de millones de personas. "Hay que tener sentido común.





Si no parece seguro, probablemente no lo sea. ¡No lo hagas!". "Si usás esposas, procurá que las llaves siempre estén al alcance". "Si el anillo no cabe, no lo fuerce. Además de ser doloroso, puede acabar haciendo que el servicio de emergencias pierda el tiempo", son algunos de los consejos.





Más allá del peligro que conllevan estas peripecias sadomaquistas para los amateurs, detrás de la advertencia hay también un tema económico. Cada incidente cuesta 344 euros y en los últimos tres años la suma total ascendió a los 454.613 euros.





Fuente: TN