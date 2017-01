Desde Marzo, se podrá comprar con tarjeta de débito por internet

El 15 de febrero, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) presentará las cifras de venta por Internet durante 2016, que calculan en $ 100.000 millones, ya que en el primer semestre la facturación fue de $ 45.249 millones. Este año el monto será mucho mayor, ya que a más tardar en marzo se podrá operar por la web con tarjeta de débito, lo que implica 3 millones nuevos de consumidores.



Según cifras del Banco Central, hay 39,7 millones de tarjetas de débito y 36,7 millones de crédito.



La cifra se amplía al tomar en cuenta los titulares de tarjeta de crédito: 22,7 millones, contra 47,7 millones de cuentas con tarjeta de débito.



Por lo tanto, el acuerdo entre Prima (dueña de Visa) y Mercado Pago (dueña de Mercado Libre) va a permitir que mucha más gente que hasta hoy no operaba online porque no tiene tarjeta de crédito pueda ingresar al sistema, ya que sí tienen débito todos los que cobran los planes sociales, asignaciones universales por hijo, jubilados y asalariados de rango bajo que quizás no califican crediticiamente para tener un plástico. Es una forma de promover la bancarización. Quien hacía la fila en el banco para pagar las facturas de servicios, una vez que lo hace desde la computadora de su casa o desde su teléfono celular no vuelve más a perder tiempo en la fila. Por otra parte, es una manera de liberar el cupo del plástico para aprovechar las oportunidades en cuotas sin interés.



También será una ventaja para el comercio, que debe pagar un arancel del 3% por las compras con crédito, contra 1,5% por las de débito. Además, estas últimas se les acredita el dinero en 48 horas, mientras con crédito deben aguardar 18 días hábiles para las ventas en un pago. (El Cronista).