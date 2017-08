Desde China y por varios millones llegaría otro refuerzo para el Barça

El centrocampista brasileño del Guangzhou chino Paulinho (29 años) estaría cerca de fichar por el Barcelona por unos 40 millones de euros, afirmaron este sábado varios medios españoles.

"El traspaso del centrocampista brasileño al Barcelona está muy cerca", afirmó la radio catalana Rac1, citando fuentes cercanas al jugador.

Según el rotativo barcelonés Sport, el Barça y el Guangzhou habrían llegado a un acuerdo por un monto cercano a la cláusula de rescisión (40 millones de euros) del exjugador del Tottenham.

El diario Mundo Deportivo afirma, por su parte, que Paulinho tendría previsto viajar el lunes a Barcelona para comprometerse con el club barcelonista.

"No tengo constancia" de esto, aseguró este sábado el técnico barcelonista, Ernesto Valverde, en la rueda de prensa previa al partido de ida de la Supercopa de España el domingo en el Camp Nou.

"Sé que suenan muchos jugadores de la misma manera que suenan muchos jugadores para muchos clubes hasta el 31 de agosto (fecha del fin del mercado) estaremos así, pero por ahora no hay absolutamente nada o al menos no me he enterado", aseguró, limitándose a afirmar que "me parece un buen jugador".

Paulinho, un potente centrocampista (1,82 m, 71 kg), ha sido convocado una cuarentena de veces con Brasil y el seleccionador Tite cuenta con él para los partidos de clasificación para el Mundial de Rusia-2018 contra Ecuador el 31 de agosto y Colombia el 5 de septiembre.

Paulinho había fichado por el Guangzhou en 2015 procedente del Tottenham por 14 millones de euros.

De confirmarse este fichaje, sería el tercero del Barcelona este verano tras la vuelta de Gerard Deulofeu y la llegada del lateral portugués Nelson Semedo.

Además, sería el primero desde la salida del Barcelona del delantero brasileño Neymar traspasado al París SG por un monto récord de 222 millones de euros.

Aunque tiene un perfil de jugador laborioso, el rendimiento de Paulinho puede sembrar algunas dudas tras dos años jugando en China, un campeonato considerado menos competitivo que los europeos.

El Barcelona disputa el domingo su primer partido oficial de la temporada recibiendo al Real Madrid para el partido de ida de la Supercopa de España.

AFP-NA