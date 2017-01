Descubrieron la sorprendente razón que podría estar detrás de la extinción de los dinosaurios

Un grupo de científicos de la Universidad de Florida, en Estados Unidos, publicó un hallazgo que podría explicar por qué se extinguieron los dinosaurios de la Tierra.

La investigación fue conducida por el profesor de ciencia biológica Gregory Erickson y un equipo de investigadores que analizó "la complicada biología de estas criaturas prehistóricas", dice una nota de Europa Press.

Erickson analizó dientes de "embriones fosilizados" de dos especies de dinosaurios y comprobó que las crías de estas especies pasaban mucho más tiempo dentro del cascarón de lo que se creía: de tres a seis meses, nada menos.

Y ese descubrimiento lleva al investigador a hacer una afirmación mayor: "Esta característica pudo influir en la desaparición de unos animales que una vez dominaron el mundo".

Durante largo tiempo, según un artículo publicado por Erickson en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences' ('PNAS'), se creyó que "la incubación de dinosaurios era similar a la de las aves", es decir entre 11 y 85 días.

Pero como los huevos de los dinosaurios "eran tan grandes -algunos de 4 kilogramos- los científicos creían que debían haber experimentado una rápida incubación".

Para Erickson "la incubación prolongada pone a los huevos y a sus padres en riesgo de los predadores, el hambre y otros factores de riesgo ambientales".

Y como los dinosaurios, animales de sangre caliente, "tuvieron tiempos de incubación lentos, habrían estado en clara desventaja en comparación con otros animales que sobrevivieron al evento de extinción".

Los científicos de la Universidad de la Florida analizaron embriones de animales como el 'Protoceratops', "un dinosaurio del tamaño de una oveja encontrado en el desierto del Gobi, en Mongolia, cuyos huevos eran bastante pequeños (194 gramos)".

También a un 'Hypacrosaurus', "un enorme dinosaurio con pico de pato hallado en Alberta, Canadá, con huevos que pesaban más de 4 kilos".

Los embriones fueron puestos en un escáner de tomografía computarizada con el que lograron visualizar la formación de los dientes.

Tras extraer algunas piezas dentales detallaron las "líneas de crecimiento en los dientes", lo que informa con precisión sobre el tiempo que los dinosaurios "habían estado creciendo en los huevos".

"Son una especie de anillos de los árboles", agregaron los investigadores. Así determinaron que el tiempo de incubación era de "casi tres meses para los pequeños embriones de 'Protoceratops' y de seis meses para los del gigante 'Hypacrosaurus'".