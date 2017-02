Descubrí quién es la modelo con la mejor cola de todo el mundo

La californiana de 35 años comenzó a los 20 a servir como modelo para los futuros prendas para primeras marcar como 7 For All Mankind, Gap, Citizens of Humanity, Re/Done, Paige, Vince, Proenza Schouler, Lucky Brand, Old Navy o Levi's, entre otros.

¿Por qué sus glúteos son considerados perfectos? La respuesta está en sus proporciones. Mide 1.76 metros de altura y su talle corresponde a un M. Su armonía corporal permite que se logren diseños que se adaptan a la mayoría de los cuerpo femeninos. Su medidas no son ni muy grandes, ni muy pequeñas logrando de esta manera una 'moldería base ideal' que logra adaptarse a distintos talles.

"Las curvas de Natasha están en el lugar perfecto", explicó Jennifer De Clark -directora senior de diseño y merchandising de mujer en 7 For All Mankind- a la biblia de la moda Vogue, " tener las proporciones perfectas es clave para diseñar un gran jean que siente bien a diferentes tipos de cuerpo".

La modelo de fitting es hoy una experta del universo denim. Posee al menos 100 pares en su casa y conoce cuál es el mejor modelo y cómo tienen que ser para que sienten mejor.

Su amplia experiencia le permite opinar sobre los futuros diseños, sugiriendo modificaciones y propuestas para optimizar las piezas. "Una vez que aprendí la terminología ayudé a los modistos a encontrar fallas que pasaban por alto", detalló la especialista.





