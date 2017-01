Descubrí qué canción era número 1 el día que naciste

¿Cuándo naciste? Bien. Seguramente no sepas qué canción era la más popular. Tampoco cuál lo era el día que nacieron tus padres, tu novia o tu hermano. Pero ahora, con una simple visita al sitio PlayBack.fm podrás hacerlo.





Los desarrolladores de esa radio han logrado que cada fan pueda saber con exactitud qué tema musical sonaba en las estaciones y estaban al tope de los éxitos. Las que todos cantaban y bailaban. Desde The Beatles, pasando por The Rolling Stones, hasta Adele o Lady Gaga. Pero también éxitos de banda sonoras como "Gonna Fly Now" de Bill Conti, la canción que inmortalizó a Rocky Balboa, el personaje de Silvester Stallone.





El rango de búsqueda se inicia el 1° de enero de 1900 y finaliza el 31 de diciembre de 2014. Los extremos son "My Tiger Lily", interpretada por Arthur Collins y más acá en el tiempo "Shake it Off, de Taylor Swift.





Si quieres conocer cómo hacer y sorprender a tus amigos con las respuestas, sólo debes agregar el día, el mes y el año de tu nacimiento... o de la fecha que quieras conocer. El sistema de inmediato responde con un video de YouTube para que además puedas volver a escucharlo.