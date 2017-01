Descartan que los mensajes encontrados en el Sur sean de María Cash

María del Carmen Gallegos, mamá de María Cash, dio una entrevista tras la aparición de dos mensajes de auxilio en estaciones de servicio de la localidad chubutense de Garayalde y la santacruceña de Cañadón Seco que podrían haber sido escritos por su hija desaparecida.

"La Policía Federal dijo el miércoles a la noche que no era la letra de María. Creo que las huellas digitales tampoco pertenecen a ella. Todo se resguardó, que es lo importante", dijo la mamá de la joven desaparecida.

No obstante, Gallegos comentó que los mensajes pueden haber sido escrito por otra persona que se encontraba con la joven desaparecida."Ella -dijo- pueda haber mandado a alguien en medio de una situación para pedir socorro. Y en ese caso obviamente no tendría nada que ver en cuanto a la letra y las huellas. De caso contrario, es un chiste, y es para matar al que lo hizo porque no puede ser que eso ocurra.

La mamá de María dijo que es importante que se le de difusión al caso y aseguró que la "causa va a tomar otro rumbo" debido a que ahora cuenta con el asesoramiento de un juez querellante.

"Tengo mucha fe de que María va a aparecer y creo que va a ser pronto", expresó Gallegos. La diseñadora porteña María Cash desapareció cuando tenía 29 años, tras partir el 4 de Julio de 2011 desde la terminal de ómnibus de Retiro hacia Jujuy, y fue vista por última vez 4 días después.