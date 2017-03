Della Motta tuvo una carrera complicada pero sigue primero en el TC Mouras

Facundo Della Motta atravesó distintas circunstancias en la carrera por la 3ª fecha del TC Mouras, que se desarrolló en el autódromo 'Roberto Mouras' de La Plata, y culminó en el 12º puesto, lo que la valió para seguir siendo el único puntero del campeonato.

El sanjuanino partió en la cuarta ubicación y logró escalar una posición en las primeras curvas. Un par de giros después un toque en el sector de la chicana le provocó distintas complicaciones. La primera fue que el Chevrolet #144 preparado por el Dole Racing sintió el impacto y mermó su ritmo, por lo que el ex campeón de TC2000 se abocó al resto de la competencia a una actitud defensiva. Della Motta vio la bandera a cuadros en el cuarto puesto, aunque los comisarios deportivos lo sancionaron por el incidente y finalmente ocupó el puesto 12 en el clasificador final, que tuvo a Ayrton Londero como ganador.

Vencedor en la presentación anterior, Della Motta continúa al frente de las posiciones, con 149,5 puntos, 22 más que su primer perseguidor, Kevin Candela, quien hoy ocupó el segundo puesto.

Facundo hizo su balance: "Lo principal es que sigo como puntero en el campeonato, después de una carrera complicada, en la que un roce me rompe el auto. Después de mucho esfuerzo pude mantenerme en el cuarto puesto, pero los comisarios me sancionaron y no pude cosechar la misma cantidad de puntos. Una pena, pero salvamos un lindo fin de semana, que estuvo muy entretenido. El auto no fue contundente como estábamos acostumbrados, pero lo más importante es que seguimos al frente de las posiciones".