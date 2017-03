Del Sel abandonará la embajada en Panamá: "La política quizá se haya terminado para mí"

Miguel del Sel confirmó que el próximo viernes dejará su cargo de embajador en Panamá para empezar a preparar el regreso de Midachi y dijo que su etapa en la política "entra en suspenso y quizá se haya terminado".



"Sí, dejo la embajada el próximo viernes y el 31 ya estoy viajando a la Argentina y empiezo los ensayos con Dady y el Chino; regresamos el 1 de junio al teatro Ópera", precisó Del Sel.



En diálogo Radio 2 de Rosario, propuso como nuevo líder del PRO en Santa Fe al diputado nacional Luciano Laspina, quien también había sido promovido por Elisa Carrió.



El comediante dijo que su paso por la diplomacia en ese país centroamericano fue "extraordinario" y agregó: "Voy a cumplir un año y un mes acá en Panamá y lo cuento como uno de los cuatro o cinco (períodos) más lindos de mi vida".



De todos modos, señaló que "la política es una etapa que entra en suspenso y quizás se haya terminado" y señaló que lo que no le gusta es "la intención que tienen muchos de despedazar al otro". "Se viene una etapa de estar más tranquilo, de volver a la actuación, de estar junto a mis hijas que en el último año las he visto solo 20 días", amplió Del Sel.



En ese contexto, relativizó las diferencias con Dady Brieva, por su apoyo al kirchnerismo, al señalar que "una amistad de 35 años no puede cambiar porque uno apoye a un partido y el otro a otro partido".



"Dady no es tonto y sabe ver la realidad y tiene en claro quiénes son algunos personajes que estuvieron en el kirchnerismo, pero eso ahora está fuera de discusión, vamos a estar en el escenario con el solo objetivo de hacerle pasar a la gente un buen rato", agregó.



El integrante del trío Midachi señaló también que la cuestión de los Panamá Papers "es un tema que se habla constantemente. En cada reunión se encargan de explicar que en Panamá se hacen las sociedades off shore, que no es delito".



"Están enojados porque le llaman Panamá Papers y tendría que llamarse Mossack Fonseca Papers", agregó y completó: "Los que metieron la pata que la paguen en la Justicia".



Tras haber sido dos veces candidato a gobernador de Santa Fe, Del Sel dijo que "hay mucha gente" del PRO que "puede aportar" en la provincia y enumeró: "Está Luciano Laspina, Jorge Boasso, Roy López Molina, José Corral".



"Por supuesto que hay que elegir a una buena persona, elegir a un corrupto hace que todo se caiga a pedazos", dijo y amplió: "Yo tengo mi corazón con Luciano (Laspina), que es un pibe que me acompañó mucho y que iba a ser mi ministro de Economía, pero no quiero hacer tantos nombres porque realmente hay mucha gente buena".