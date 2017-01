Daniella Chávez se fue de boca y habló de todo sobre Cristiano

La ruptura de Cristiano Ronaldo con Irina Shayk fue traumática para el crack portugués, pero eso lo empezamos a saber con certeza después de que tal cosa se produjera. El rendimiento del luso en los primeros meses después de conocerse la noticia recayó, y hasta hace bien poco no se le ha visto recuperar la sonrisa en el plano sentimental de la mano de la todavía semi desconocida Georgina Rodríguez. Casi dos años de ausencia de mujeres en la vida del portugués, que muchas aprovecharon para atribuirse affaires con el jugador.Una de ellas fue la conejita chilena Daniella Chávez, que en una reciente entrevista para una publicación mexicana (país donde se ha asentado), Glamorama, ha confesado que utilizó a Cristiano para ganar notoriedad en su día... asegurando un tórrido romance que nunca existió, tal y como cuentan en Elbalonrosa.

Chávez aseguró en su día haber tenido relaciones sexuales con el luso, algo que ahora se ha confesado como mentira al reconocer la protagonista que "a Cristiano lo conozco pero nunca tuve nada con él. He compartido los mismos lugares y espacios pero es como una simple fantasía. Salí trasquilada por unos mails que Cristiano envió y en ellos estaba mi nombre. Ahí se enredó todo", explica.



Culpa a su ex pareja, Irina, de enviar esos correos a una publicación portuguesa. Daniella Chávez figuró entonces en esa lista de mujeres con las que supuestamente CR7 había estado engañando a la modelo rusa, algo que nunca se demostró. "Me escribieron de todas partes del mundo y me querían pagar por ir a programas, pero yo nunca acepté nada porque no había nada que contar". Pese a ello, muchas veces fue cómplice de este rumor y eso le ayudó a ganar publidad.



De hecho, la bellísima modelo chilena ha confesado tener pareja desde hace muchos años. Pero hubiese encajado, desde luego, que el futbolista del Real Madrid hubiera tenido algo con ella, atendiendo a sus exuberantes curvas.

Fuente: donbalón