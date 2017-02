Curiosidades: esto sucede en el Día de San Valentín en algunas partes del mundo

Recién se había cumplido el tercer siglo de nuestra historia reciente cuando, según indican distintas publicaciones históricas, un sacerdote romano llamado Valentín se jugaba la vida haciendo las veces de casamentero ayudando a los entonces perseguidos cristianos a contraer matrimonio. Casi tres siglos más tarde, en homenaje a su historia, la Iglesia instauraría la celebración del día de San Valentín en honor al mártir.

Mucho más tarde, concretamente en el año 1382, apareció la primera referencia literaria que confirmó la existencia del Día de San Valentín, entendida como una jornada dedicada a los enamorados. El documento en cuestión es el poema Parlamento de los pájaros, del dramaturgo inglés Geoffrey Chaucer.

Pasaría otro medio siglo hasta que se redactara la que se conoce como primera carta de amor de San Valentín, escrita en prisión por el duque Carlos de Orleans a su amada Benne de Armagnac. Desde entonces, y hasta mediados del siglo XIX, cuando se comenzó a extender como regalo las tarjetas de felicitación entre enamorados en los países Occidentales, la celebración del 14 de febrero no ha dejado de expandirse a lo largo y ancho del globo comenzando por Europa, siguiendo por América y, finalmente, haciendo lo propio en Oceanía y Asia.

Más allá de estas cuestiones históricas, las curiosidades que van ligadas al Día de San Valentín son tan singulares como interesantes. Vamos a repasar las 14 más llamativas:

Aunque el 14 de febrero es la fecha más internacional para la celebración del Día de los Enamorados, en Brasil, el Día dos namorados tiene lugar cada 12 de junio. Más curioso aún es el caso de Bolivia, que es el único de su entorno que no celebra San Valentín como tal, sino que recurre al Día del amor y la amistad cada 21 de septiembre. Otra fecha distinta, el 30 de julio, es la elegida por los israelís para conmemorar su particular día de los enamorados judío, el Tu Be Ay. En Egipto, el día que las parejas tienen marcado en rojo en el calendario es el 4 de noviembre. Los más románticos, de largo, son los uruguayos, celebrando por un lado el Día de los Enamorados el 21 de septiembre y, por otro, San Valentín el clásico 14 de febrero. Que no se diga.

La ciudad italiana es la gran capital mundial del Día de los Enamorados. Cada año, cuando llega el 14 de febrero, la localidad situada al norte del país en la que vivieron Romeo y Julieta recibe miles de cartas dirigidas a la protagonista de la obra de Shakespeare procedentes de todo el mundo. La historia de amor más trágica e importante de la historia de la literatura tiene la culpa.

Como toda festividad importada, la adaptación de San Valentín en el país del sol naciente no fue del todo ortodoxa. Ya fuera de forma deliberada o por error, lo cierto es que el 14 de febrero son sólo las mujeres las que agasajan a sus parejas en la fiesta conocida como Tanabata. La tradición dice que éstas deben regalar chocolate a sus novios. También que un mes después deben ser los hombres los que respondan a este detalle con flores en el Día de blanco. Cada vez son más las parejas niponas que aprovechan la celebración del 14 de febrero para subir al Monte Fuji y tocar allí la campana del amor tres veces pidiendo amor eterno.

Al igual que sucede en España, una de las industrias que más rendimiento económico saca al 14 de febrero es la de la floricultura. A diferencia de lo que sucede aquí, donde el número de rosas que compone el ramo no tiene un significado especial, allí hay que tener mucho ojo con el número de rosas que regalan. Según la tradición, una sola significa "eres la única", once que "eres mi preferida", 99 la promesa de un "amor para siempre" y 108 una petición de matrimonio. Como ven, la diferencia a simple vista entre estas dos últimas opciones obliga a contar hasta la última rosa y a repasar el recuento.

Mucho más cerca se produce uno de los juegos más intrigantes que se reservan para el 14 de febrero. Se trata de los poemas anónimos que envían los hombres daneses a sus pretendidas. Dado el carácter anónimo de las misivas, el espacio que queda vacío en el remite es aprovechado para redactar una pequeña rima por cada una de las letras que compone el nombre del remitente. Si esta logra acertar quién es el hombre que está detrás de esos versos, este será correspondido con un huevo de Pascua abriendo así la puerta a la primera cita.

Si hay una nación cheesy en esto de celebrar San Valentín esa es la croata. Allí, cada 14 de febrero los enamorados se regalan bizcochos enormes con forma de corazón y decorado lo más pomposo que incluye, por si fuera poco, un espejo en la parte superior. En él aparece redactado -imaginamos que con chocolate o algún aderezo pastelero- la inscripción: "Te regalo mi corazón, mira quién está dentro de él".

En Finlandia -era de esperar-, los más fríos

En el gélido territorio suomi no es que no se celebre San Valentín, sino que este adquiere otro significado. En lugar de ser un día dedicado a las parejas enamoradas, este, bajo el nombre de Ystävänpäivä o Día del amigo, pretende servir de homenaje a los seres queridos, entre los que se encuentra tanto tu pareja... como tus familiares y amigos más cercanos. ¡Que no se diga que se pasan de románticos!

Aunque no está permitido, los jóvenes iranís aprovechan cada 14 de febrero para, en secreto y evitando toda muestra de afecto en público, disfrutar de un día especial con sus parejas. Algo muy extendido entre los más jóvenes que, pese a todo, intercambian regalos en privado para así evitar los castigos públicos. Como dato curioso, y aunque al final no cuajó, cabe recordar que un clérigo chií propuso en su momento celebrar el día de San Valentín islámicoen la fecha en la que tiene lugar el aniversario de boda entre el primer imán chiita Ali y su esposa Fatemeh Zahra. La idea acabó cayendo en saco roto.

Dicen distintas encuestas realizadas sobre el Día de los Enamorados como la que hizo pública Offers.com que el 25% de los hombres se siente obligado a hacer un regalo para San Valentín. Ésta también indica que el 20% de las mujeres se autoregala algo para este mismo día. Otras estadísticas aseguran que la mitad de los hombres preferiría no recibir ningún regalo el 14 de febrero mientras que el 80% de las féminas sí desea recibir un presente durante esta fecha. Pese a esto, son ellos los que más gastan en regalos. ¿Postureo sanvalentinero?

Otra industria que hace su agosto en esta fecha tan señalada es la que concierne a los métodos anticonceptivos. Según una famosa marca de preservativos, las ventas de condones durante el mes de febrero aumentan alrededor del un 20%, con un claro pico rondando las inmediaciones al 14 F.

El 14 de febrero no sólo se celebra San Valentín. Corría el año 2003 cuando un grupo de feministas estadounidenses decidía instaurar el día de los solteros que prefieren vivir mejor solos que mal acompañados. Más allá de los distintos actos programados para ese día, se aprovecha del tirón de lo que consideran una mera estratagema comercial para reivindicar que nadie debe sentirse obligado a llevar una vida en pareja pese a la presión social.

Al contrario de lo que sucede con el Quirkalone, en Corea del Sur los solteros que no consiguen dejar de serlo con el paso del tiempo lamentan su soltería forzosa en un día reservado para ellos solos. Tal es la relevancia que está adquiriendo que, durante los días que rodean esta fecha, se disparan las descargas de la App Gazza Talk en la que un amigo imaginario sirve de compañía virtual para las personas más solitarias y desesperadas. Según su creador, en Corea del Sur el número de descargas supera ya los cuatro millones, alrededor del 10% de la población del país. Lo más preocupante es que ocho de cada 10 usuarios son adolescentes.

De vuelta a la nación más poderosa del mundo, una de las curiosidades más potentes que hacen referencia al 14 de febrero es la que asegura que este día el número de partos aumenta un cuatro por ciento respecto a otros días del año. La razón no es otra que la programación de cesáreas y partos provocados para esta fecha por elección paterna. Lo que quizás no piensen estos progenitores es que el hecho de que su hijo tenga que celebrar su cumpleaños en una fecha tan señalada y particular por el resto de sus días... no es precisamente un regalo.

Son varias las publicaciones que aseguran que si hay un mes en el que la industria farmacológica debe estar preparada y disponer de un buen stock de test de embarazo, ese es marzo. El aumento de las relaciones sexuales, en muchos casos sin protección, que se producen durante el Día de los Enamorados parecen tener consecuencias directas sobre la tasa de natalidad. Cualquier retraso en la llegada de la menstruación después de consumar una relación sin anticonceptivos en el primer mes tras San Valentín hace saltar todas las alarmas.