Cuando la locura se disfraza de amor: una violenta historia que terminó en un baño de sangre

No obstante, nadie esperaba que Loscalzo llevara su violencia a semejante nivel de horror. Su relación con Romina Maguna estaba condimentada con violencia cotidiana producto de los celos de él, y ahora -con el episodio consumado- eso podría verse como el germen del desastre. Según contó el allegado a la familia, la pareja estaba virtualmente separada. Ella ya no quería que él viviera allí (a veces dormía en otra casa), pero Loscalzo se negaba a abandonar definitivamente el hogar de Hurlingham y a terminar la relación con la mujer policía: "Él no quería separarse pero era muy celoso, tanto con Romina como con su hija, a quien no la dejaba salir con sus amigos ni con su novio".