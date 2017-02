Cuadro final: Así quedaron los grupos definitivos de la Copa Libertadores 2017

Atlético Tucumán, de Argentina, y The Strongest, de Bolivia, se convirtieron este jueves en los dos últimos equipos clasificados para la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2017, que quedó de la siguiente manera:



Grupo 1

Botafogo (Brasil), Estudiantes de La Plata (Argentina), Atlético Nacional de Medellín (Colombia), Barcelona de Guayaquil (Ecuador).

Primera fecha (14/3): Botafogo-Estudiantes y Barcelona-Nacional.



Grupo 2

The Strongest (Bolivia), Independiente Santa Fe (Colombia), Sporting Cristal (Perú) y Santos (Brasil).

Primera fecha (9/3): The Strongest-Santa Fe y Sporting Cristal-Santos.



Grupo 3

Melgar (Perú), Emelec (Ecuador), River Plate (Argentina), Deportivo Independiente de Medellín DIM (Colombia).

Primera fecha: Melgar-Emelec (14/3) y DIM-River (15/3).



Grupo 4

Paranaense (Brasil), San Lorenzo (Argentina), Flamengo (Brasil) y Universidad Católica (Chile).

Primera fecha: Paranaense-Católica (7/3) y Flamengo-San Lorenzo (8/3).



Grupo 5

Peñarol (Uruguay), Atlético Tucumán (Argentina), Jorge Wilstermann (Bolivia) y Palmeiras (Brasil).

Primera fecha: Wilstermann-Peñarol (7/3) y A. Tucumán-Palmeiras (8/3).



Grupo 6

Godoy Cruz (Argentina), Atlético Mineiro (Brasil), Libertad (Paraguay), Sport Boys (Bolivia).

Primera fecha (8/3): Godoy Cruz-Mineiro y Sport Boys-Libertad.



Grupo 7

Chapecoense (Brasil), Lanús (Argentina), Nacional de Montevideo (Uruguay), Atlético Zulia (Venezuela).

Primera fecha: Zulia-Chapecoense (7/3) y Lanús-Nacional (9/3).



Grupo 8

Deportivo Iquique (Chile), Zamora (Venezuela), Guaraní (Paraguay) y Gremio de Porto Alegre (Brasil).

Primera fecha: Iquique-Guaraní (7/3) y Zamora-Gremio (9/3).