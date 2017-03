Crudo relato: Un sanjuanino contó cómo vivió el accidente en el escenario de la Vendimia

El joven contó que de milagro esto no terminó en tragedia y aún se pregunta quién se haría responsable en caso de una desgracias.





"La verdad que no se como describir muy bien como me siento. En los dos momentos claves de la tragedia ocurrida esta noche yo estuve muy cerquita, nos dieron la orden de ir a las bocas para hacer el vals y estando a no mas de 5 metros junto con Diego Arrieta la parrilla de luces se cayo sobre el escenario principal, repito y destaco que ya estabamos en las bocas, es decir que si la parrilla aguantaba dos minutos mas sin caerse, iba a caer sobre 40 parejas de bailarines que haciamos el vals (el camion que hacia contrapeso a la parrilla de luces quedo ladeado y al borde de caer en las gradas).





Nos hicieron ir a las gradas y nos dieron como instruccion "evacuen por la entrada en la que esta la grúa, que no se va a caer" (o sea donde estaba el camion casi cayendose) mi bolso estaba en la grada de abajo de donde estaba el camion, fui a buscarlo porque con mis amigas Bernardita y Eliana los teniamos ahi y escuchamos gritos y vimos gente corriendo, resulta que se estaba desplomando la grua en la grada de arriba en la que estabamos.





No la vi caer directamente yo corri en direccion contraria pero era tarde porque ya habia caido y como consecuencia no si corto cables o que carajo tiro que ese algo se me cayo en el pie mientras yo corria y me tiro al piso y me saco la zapatilla que despues no la encontraba, me clave una grada (de cemento) en la rodilla y me cai, al ir corriendo cuando cai me arrastre y me hice bosta la pierna y el brazo obvio, como se ve en las imagenes son heridas superficiales y la doctora me curo la de la rodilla, tengo que tomar ibuprofeno y aplicar frio hoy y mañana porque esta inflamada pero la parte fisica realmente en este momento es lo menos doloroso, mi tristeza me invade y la angustia no me deja... como saben mis amigos tengo un pasaje a españa para el proximo mes, y por supuesto, clases reservadas, otros viajes programados, planes para trabajar con amigos y una audicion muy importante para mi carrera, esto que tengo para el domingo no sera mas que una pequeña costra pero, y si me pasaba algo peor? Que hago con todos estos planes?





Que hago con esos 15540 pesos basura que me pagan? Se que todos lo saben pero yo no hago otra cosa mas que dar clases de flamenco y bailar... ya se que lo importante es que estoy bien pero y si no!?? Quien se haria responsable de cualquier tragedia que me pase? Vale la pena que arriesgue mi futuro o hasta mi vida para una fiesta que no toma precauciones basicas? Porque si tenes un camion que funciona de grua y una parrilla de luces de semejante tamaño me imagino que hay medidas de precaucion, valemos algo? Ya no se que pensar realmente... el videito es de mis amigas y yo 20 minutos antes de lo ocurrido, que nos vamos a imaginar que estamos tan desprotegidos?





Que horror y que tristeza, estoy pensando muy seriamente el hecho de bajarme y anular mi contrato, o sea quiero seguir trabajando de lo que amo, quiero seguir bailando y por sobretodo seguir viviendo, no estoy siendo exagerado posta eso parecia "destino final" espero que no quedeen la impunidad y gracias a todos los que preguntaron, respondi casi todos los mensajes, llamadas no me hagan porque me largo a llorar cada vez que hablo de esto, puedo escribir nomas, a todo esto no se como pero mi mama se consigui rapidisimo el numero de canal 7 relate todo".

Max Vergara, uno de los 10 artistas sanjuaninos que participan del espectáculo central de la Fiesta de la Vendimia en Mendoza, publicó una extensa carta en Facebook en la que relató qué fue lo que pasó cuando se desplomó una grúa y una parrilla de luces de varias toneladas de peso.