Crisis del fútbol: No vuelve si siguen las deudas de los clubes con los jugadores

El presidente de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), Sergio Marchi, reconoció que con las actuales deudas de los clubes con los jugadores el retorno del fútbol en sus distintas categorías es "inviable e imposible", tras una reunión de más de dos horas en el Ministerio de Trabajo de la Nación, donde expuso la problemática.

"Tenemos la necesidad de resolverla para que la actividad pueda continuar, de esta forma es inviable seguir adelante porque hay clubes que tienen mucha deuda", sostuvo Marchi, a la salida de una reunión en el Ministerio de Trabajo de la Nación.

"Los clubes manifestaron un acta que fue incumplida por parte de AFA, nosotros expusimos la deuda salarial de las diferentes categorías, hemos expuesto los clubes más endeudados y hemos traído la documentación en la cual podía empezar a resolverse la situación", completó.

Marchi, en ese sentido, aclaró que el inicio de la pretemporada será potestad de cada club, porque las situaciones "son dispares".

"Creo que si no hay acuerdo, si es que siguen en cesación de pagos, no se podrían cancelar los contratos y la situación es inviable. El fútbol argentino, desde agosto a hoy, volvió a generar una abultada deuda. Esto que nosotros planteamos en el Ministerio lo veníamos hablando en AFA, necesitábamos que se pueda cancelar la deuda, si no es imposible poder seguir adelante", afirmó en declaraciones a la prensa.

Según pudo confirmar NA, Marchi permaneció durante casi dos horas reunido con Graciela Sosa, encargada de relaciones laborales del Ministerio encabezado por Jorge Triaca, más presidentes de apenas dos clubes de Primera División (Defensa y Justicia y Quilmes) y dos del Ascenso (Atlanta y Deportivo Español).

Por esa razón, el titular de FAA pidió al Ministerio que realice una nueva convocatoria para la semana próxima, pero que también se presente el vicepresidente de la Comisión Normalizadora Javier Medín, el exdirector del Fútbol Para Todos, Fernando Marín, y representantes de los clubes de Primera División y el Ascenso.

Lo cierto es que, según amenazó Marchi, con las deudas vigentes de los clubes el fútbol no comenzará el fin de semana del 4 de febrero.

A la salida del cónclave, también habló el presidente de Quilmes, Marcelo Calello, quien explicó que la situación genera "preocupación", porque no se puede "soslayar que podría no empezar el fútbol".

"La semana que viene habrá reunión de todas las partes. Cada equipo decidirá si los tienen pagos o no los tienen pagos respecto a la pretemporada. La decisión del Ministerio es ser nexo entre Agremiados y los clubes", aseguró.