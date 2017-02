Crianza con apego: fueron mamás y decidieron cambiar de vida para poder estar presentes en cada momento de la vida de sus hijos

Valle y Fatima se conocen desde hace varios años y la maternidad, los mitos y las dudas las llevaron a ser amigas; Juliana se unió a ellas en una de las marchas "NI UNA MENOS" y crearon así un grupo que se llama Lactivistas San Juan y Ñuñu crianza con apego.

Son relajadas, se nota que no tienen la presión laboral y que por sobre todo crían a sus hijos con total naturalidad, las tres contaron a sanjuan8.com que dejaron las carreras que habían elegido para poder estar más tiempo con sus pequeños y a pesar de que algunas corrientes feministas pregonan por la evolución profesional, ellas valoran la crianza y levantan también el cartel del feminismo.

Juliana Nuñez, tiene 23 años, dejó la licenciatura en Ciencias Políticas y emprendió un negocio cuando nació Malén. Ella explica, mientras amamanta a su pequeña hija, que la crianza con apego tiene que ver con la decisión del cuerpo y de respetar los derechos de los niños. "Esta modalidad es muy respetuosa de los ritmos de los bebés y así se logra establecer un apego seguro y por lo tanto un niño seguro".

Fatima Olivera, es artesana y mamá de Aluhe de un año y medio, y explicó que la tarea de ellas es acompañar a su hija en las diferentes etapas, respetarla como ser y aconseja dejar de considerarlos como seres inferiores. Fatima hizo una especial aclaración y se refirió a la paternidad y al acompañamiento de los hombres en esta modalidad que radica de los años sesenta.

"La crianza es compartida, y la paternidad debe ser responsable, el varón tiene que ser activo. Obviamente no pueden dar de mamar pero pueden limpiar o cocinar, para que la mamá pueda estar tranquila", explicó.

Valle Elgueta, de 31 años y también es emprendedora y detalló los ejemplos que siguen para poder llevar a cabo esta metodología que revoluciona y se aplica en diferentes países. "Contacto piel a piel , porteo, dormir con tu hijo (colecho), el alimento a través de la lactancia y el destete cuando él quiera y por lo tanto que no sea doloroso", ejemplificó una de las organizadoras de la "Teteada Masiva" del 2016.

Valle remarca que los niños no se vuelven mañosos y aconseja no dejarlos llorar. "¿Te imaginás ver a un adulto llorando y no preguntarle qué le pasa? Todo lo que hacemos está comprobado científicamente" aseguró confiada en que la metodología con la que crían y educan a sus hijos es la mejor.

En Argentina hay diferentes grupos que alienta a la crianza con apego y una de sus líderes es Melina Bronfman. En una de las entrevistas que dio, dijo que como musicoterapeuta y luego como terapeuta corporal, se encontró con situaciones en adultos que había que revertir con mucho trabajo cuando en realidad hubiera sido mucho más económico y placentero no haber sido sometidos a experiencias que llevaran a desarrollar patologías, como los partos traumáticos o el hecho de no haber sido amamantados.

"Ahí fue cuando decidí dedicarme a prevenir en los niños, en los bebés, en el recién nacido y eso fue lo que hizo que finalmente tomara la decisión, fue como una decisión del adulto al niño" dijo la maestra de doulas.

La profesional contó que la crianza con apego es una crianza fisiológica. "Es decir que se centra en las necesidades del bebé que son indiscutibles, sus deseos son necesidades básicas que no solamente lo alivian sino que lo organizan saludablemente, dan cuenta de sus percepciones o le confirman que sus percepciones son correctas" definió.

En San Juan hay grupos a través de Facebook en donde las mujeres que siguen esta tendencia se aconsejan y se juntan para poder hablar de la maternidad y de la crianza. Más información en Lactivistas San Juan.