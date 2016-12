Copa Canal 8: Así quedaron los cruces de los cuartos de final del torneo masculino de FEFUSA

El primer torneo masculino de Fútbol de Salón - Futsal organizado por FEFUSA San Juan ingresó en su etapa de definición. La fase de grupos ya es historia y el próximo lunes comenzarán los playoffs.

Las fases eliminatorias se disputarán con partidos de ida y vuelta. Los cruces de cuartos de final se disputarán el lunes 19 y martes 20 diciembre. Las semifinales serán el jueves 22 y viernes 23. La gran final del certamen se disputará el lunes 26 y martes 27.

Los cruces de cuartos de final serán: Barrilete Cósmico vs. Los Colchoneros; Barrio Aramburu vs. Bonus Track; U.V. Bermejito vs. Pumas y U.V. Sede Juan Jufre vs. Santa Rosa Futsal.

Las canchas de Barrio Aramburu y U.V. Barrio Hualilán serían los escenarios elegidos para los duelos del lunes y martes. Cada escenario tendrá doble jornada con partidos a las 21.30 y 23hs.