¿Conocés las diez cosas extrañas que tu cuerpo hace mientras duermes?

Hoy, la ciencia tiene otras explicaciones para los procesos del sueño y la vigilia. Sin embargo, cuando dormimos aun suceden cosas extrañas, que quizás no conoces o que no sabías por qué te sucedían. Algunas de ellas te sorprenderán.

1-Actividad cerebral más intensa

Durante siglos se creyó que al dormir el cerebro simplemente se desenchufaba y entraba en un tiempo muerto. Pero, dado que todos los animales duermen, era necesario encontrar otra explicación, con mayor sentido evolutivo. No podía ser que una actividad que nos dejaba semiinconscientes y vulnerables a todo tipo de ataque ocurriera porque sí.

A finales del siglo XIX, el psicólogo alemán Hermann Ebbinghaus detectó por primera vez la vida secreta nocturna de las neuronas. En sus anotaciones escribió que consideraba que tal vez el sueño podía servir para consolidar lo que habíamos aprendido durante el día, pero no llegó a corroborarlo y la comunidad científica creyó que esa idea no tenía sentido.

Finalmente, un siglo más tarde se comprobó que las neuronas no duermen. Los científicos Eugene Aserinsky y Nathaniel Klietman, de la Universidad de Chicago, comprobaron que la actividad durante el descanso del cuerpo se vuelve intensa y febril, pudiendo detectarse pulsos eléctricos sincronizados que viajan continuamente en la superficie cerebral, manteniendo conectada la actividad neuronal. Su función aun no está del todo determinada, pero se sabe que la actividad eléctrica del cerebro durante el sueño no es homogénea, sino que hay dos ciclos con tipos de ondas diferentes.

2. Movimientos rápidos de los ojos

Si alguna vez observaste dormir a tu madre, tu hijo, tu pareja, ¡o incluso a tu mascota!, puede que te hayas dado cuenta de que sus párpados temblaban a toda velocidad.

Los movimientos oculares rápidos nos ocurren a todos cuando dormimos, incluso a los animales, y es un indicador de que estamos soñando. El sueño se divide en dos fases, una de actividad cerebral moderada y otra de actividad muy intensa, llamada REM. En esta fase, la actividad cerebral es similar a la de la vigilia, y los párpados se mueven inexplicablemente de forma veloz.

No hay una respuesta 100% comprobada al porqué de este movimiento, aunque una investigación de 2009 realizada en la Facultad Cubana de Oftalmología sostiene que es una función de los ojos para extender las lágrimas y protegerse durante la noche.

3. Parálisis del sueño

En realidad, la parálisis del sueño no nos ocurre a todos, sino que es el nombre que recibe un fenómeno anormal que sucede cuando tu mente se despierta, pero tu cuerpo todavía no.

Si alguna vez te sucedió que te despertaste pero no podías mover tu cuerpo, e incluso sentías que gritabas y pedías ayuda pero no lograbas que nadie te escuche, esto es lo que te sucedía.

Lo que ocurre es que los músculos de todos se paralizan cuando dormimos, porque de lo contrario podríamos lastimarnos o levantarnos cuando estamos soñando. En general, el cuerpo y la mente despiertan a la vez, pero a veces puede ocurrir con unos minutos de diferencia. La experiencia puede ser muy aterradora.

El sonambulismo es un fenómeno opuesto: el cuerpo no está paralizado, así que responde a órdenes que la mente le da en sueños, pero la persona no está consciente de ello.

4. Sensación de caer al vacío

A la mayoría de las personas les sucede, con mayor o menor frecuencia, que sienten que están cayendo al vacío, justo antes de quedarse dormidos.

La sensación de caída es percibida por el oído y ocurre cuando el cuerpo siente un cambio en la aceleración. Dentro del oído tenemos un sistema llamado "laberinto", formado de pasajes y fluidos, que es el responsable detectar si nos estamos cayendo.

Lo que sucede a veces es que, cuando nos vamos quedando dormidos, antes de empezar a soñar, nuestros músculos se relajan, y el cerebro puede decodificar esto como que estamos cayendo, haciéndonos sentir el mismo estado de alerta que si cayéramos de verdad.

5. Sacudidas

Algunas personas sienten espasmos justo antes de quedarse dormidas que, a diferencia de la sensación de caer al vacío, no ocurren solo en la mente, sino que repercuten en el cuerpo.

Estas sacudidas son enviadas por el cerebro como respuesta a la sensación de caída anterior: el cerebro detecta que se está cayendo, y envía sacudones al cuerpo para estabilizarlo.

Las sacudidas y tirones pueden ser, también, señales de que el cuerpo se está preparando para la relajación muscular que sufre al dormir.

6. Estrechamiento de la garganta

Mientras dormimos se producen alteraciones en la garganta que disminuyen un poco cuando los músculos se relajan. En algunas personas este estrechamiento dificulta la respiración, y por eso se producen los ronquidos.

En algunos casos puede ser muy fuerte, y se denomina apnea del sueño. Es una afección que debe consultarse con un médico, porque la falta de oxígeno puede ser peligrosa.

7. Desintoxicación del cerebro

El sueño y el cerebro en general siguen siendo misteriosos para médicos y científicos, y siempre se está descubriendo algo nuevo sobre ellos. En 2013, un informe publicado en la revista Science reveló que una de las funciones del sueño era la eliminación de desechos tóxicos del cerebro. Este sistema único de eliminación se llama "sistema glinfático", y es la razón de que la falta de descanso pueda causar envejecimiento prematuro del cerebro y fallas en su funcionamiento.

8. Fijación de conocimientos

Sin que seamos conscientes de ello, el cerebro escanea continuamente el ambiente registrando la información que podría llegar a ser provechosa, y recoge datos que acumula sin procesar. Mientras dormimos, esa información es organizada y analizada. Lo que puede servir, para el día siguiente, para los meses siguientes, o para cualquier momento de la vida, se clasifica y almacena. Sin ese proceso, toda la información que nuestros sentidos asimilan nos sería inútil. No se puede explicar completamente cómo ni porqué, pero el aprendizaje y la fijación de conocimientos se producen mientras dormimos.

9. Disminución de peso

Cuando duermes no solo funciona tu cerebro, sino que también trabaja tu metabolismo. Una de las actividades que realiza es quemar grasas. Por eso, cambiando algunos hábitos, puedes lograr activar 10 formas de bajar de peso mientras duermes.

10. Cuatro historias diferentes por noche son soñadas