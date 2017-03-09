Conocé todos los puntos de venta, recarga, registro y validación de la tarjeta SUBE

También se sumaron puntos de venta y recarga en toda la provincia. Además, existen puntos de registro y validación de tarjeta y podes realizar recarga a través de redes LINK y Banelco.
Puntos de recarga según departamento
Capital:
DIRECCIÓN DEPARTAMENTO COMERCIO
MENDOZA ESQUINA PARANÁ
MENDOZA 16 ESTE BARRIO CABOT CAPITAL KIOSCO
OBRERO SANJUANINO 743 SUR CAPITAL KIOSCO
TUCUMÁN 13 NORTE CAPITAL KIOSCO
GRAL ACHA 419 SUR CAPITAL MAXIKIOSCO
GRAL. ACHA 1676 SUR CAPITAL MAXIKIOSCO
AV. RAWSON Y BENAVIDEZ CAPITAL KIOSCO
MITRE 339 ESTE FRENTE A TRIBUNALES CAPITAL KIOSCO
LIBERTADOR 685 OESTE CAPITAL MAXIKIOSCO
AV. CÓRDOBA 396 OESTE CAPITAL MAXIKIOSCO
AV. LIBERTADOR Y URQUIZA CAPITAL DIARIOS Y REVISTAS/ KIOSCO CANILLITA
AV. LIBERTADOR 1549 OESTE
ENTRE BORJAS TORANZO Y AMEGUINO CAPITAL KIOSCO PINGÜINO
FRAY MAMERTO ESQUIÚ 123 CAPITAL KIOSCO BAUTI
B. RIVADAVIA 438 ESTE CAPITAL KIOSCO
RIVADAVIA Y CASEROS MAXIKIOSCO YOHANA
RIVADAVIA 104 OESTE CAPITAL LOCUTORIO PHONO SHOP
MENDOZA 110 SUR (MENDOZA Y LAPRIDA) CAPITAL MAXIKIOSCO
SARMIENTO Y CENTRAL (SARMIENTO 270 SUR) CENTRO DE COPIADO
ESPAÑA 106 SUR FRENTE CENTRO CÍVICO CAPITAL SAN JUAN SERVICIO
SARMIENTO SUR 461 CAPITAL SJS UPCN
AVENIDA CÒRDOBA 175 ESTE CAPITAL KIOSCO
AV. RIOJA 165 SUR CAPITAL LOCAL DE ROPA TACU
IGNACIO DE LA ROZA 223 ESTE CAPITAL DATA 2000 CASA CENTRAL
LAS HERAS 169 SUR ESQUINA RIVADAVIA CAPITAL KIOSCO FRENTE CENTRO CIVICO
SCALABRINI ORTIZ 1285 CAPITAL SUCURSAL HIPER LIBERTAD
RIVADAVIA 249 ESTE FRENTE GALERIA FACTORY CAPITAL LOCUTORIO ITALIA
LIBERTADOR 110 OESTE ANTES DE ENTRE RIOS AL LADO DE KODAK CAPITAL KIOSCO
SANTA FE 888 OESTE FRENTE HOSPITAL DE NIÑOS CAPITAL KIOSCO
ESTADOS UNIDOS 462 SUR
AL LADO DE OFICINA SUBE LOCAL 33 CAPITAL LOCUTORIO
LIBERTADOR 855 OESTE CAPITAL ESTACION
AGUSTIN GOMEZ 90 ESTE CAPITAL - TRINIDAD ESTACION DE SCIO SANCHEZ HUERTA
SANTA FE 856 ESTE CAPITAL ASOC. DE TRABJ. DE LA SANIDAD SJ
AV. LIBERTADOR GARL. SAN MARTIN OESTE CAPITAL SUPER KIOSCO FARINELA
AV. LIBERTADOR 1826 OESTE LOCAL 64 CAPITAL SJS PATIO ALVEAR
AV. LIBERTADOR GRAL SAN MARTIN 249 ESTE CAPITAL SJ SS VALLEJO
AV. IGNACIO DE LA ROZA 161 OESTE CAPITAL SJS MAXIKIOSCO 2KB - ZAS
AV. LIBERTADOR GRAL SAN MARTIN 291 OESTE CAPITAL SJS MAXIKIOSCO SURICATA
MENDOZA 56 NORTE CAPITAL SJS LIBERTADOR
LIBERTADOR 2316 OESTE CAPITAL SJS ALVAREZ RAÚL
ENTRE RIOS 119 SUR CAPITAL SJ SS CENTRO 1
AVENIDA RIOJA SUR 55 CAPITAL LA LUPA QUINIELA
MENDOZA ENTRE FALUCHO Y LAUTARO CONCEPCIÓN 24 HORAS
MENDOZA 85 SUR (AV. LIBERTADOR Y LAPRIDA) CAPITAL VELASCO
GRAL. MARIANO ACHA SUR (SANTA FE Y AV. CÓRDOBA ESTE) CAPITAL LA BOTICA DEL LECTOR
LIBERTADOR 231 ESTE CAPITAL MAXIKIOSCO
SANTA FE 976 ESTE CAPITAL MAXIKIOSCO
URQUIZA 1128 CAPITAL PLANETA BIKES
AV. LIBERTADOR 11 OESTE CAPITAL QUINIELA MANIJO
AV. LIBERTADOR 49 OSTE CAPITAL KIOSCO ÑAM
LAS HERAS 240 NORTE CAPITAL ACYM
GRAL. PAZ 911 ESTE CAPITAL ANTEOJOS Y ALGO MAS
GARL ACHA 1104 SUR CAPITAL MYF
AV. LIBERTADOR GARL SAN MARTIN 118 OESTE CAPITAL MAXIKIOSCO
GRAL ACHA ENTRE LIBERTADOR Y SAN LUIS CAPITAL ACCESORIO PARA CELULAR
EEUU 492 SUR L.33 - TERMINAL DE OMNIBUS CAPITAL LOCUTORIO
Rivadavia:
AVENIDA CÓRDOBA 1788 OESTE KIOSCO
ETO Y FRENTE AL FRENTE AL HOSPITAL MARCIAL QUIROGA KIOSCO
BENAVIDEZ 4232 OESTE KIOSCO
IGNACIO DE LA ROZA S/N (INT SUP ATOMO) LOCUTORIO
SANTA MARÍA DE ORO 444 NORTE FERRETERÍA INTEGRAL
IGNACIO DE LA ROZA 806 OESTE SJS WALMART
RECONQUISTA 955 OESTE MAXIKIOSCO
AV. BENAVIDEZ 8590 OESTE (FTE A LA ESC DE POLICIA- LA BEBIDA KIOSCO
BARRIONUEVO 2200 LIBRERÍA SANTA RITA
LIBERTADOR 5518 OESTE MAXIKIOSCO FRENTE MARCIAL QUIROGA
HIPÓLITO YRIGOYEN 803 SUR ESQUINA COLORADA ESTACIÓN DE SERVICIO
MADARIAGA 15 SUR SJS SANCHEZ DANIELA PAOLA
SARGENTO CABRAL OESTE 2015 MYD
INDEPENDENCIA OESTE 2091 QUINIELA NACHO
SARGENTO CABRAL OESTE 1941 MAXIKIOSCO SVO
BARRIO 22 DE ABRIL MZA C - CASA 3 ALMACEN BOQUITA
MADARIAGA 42 SUR QUINIELA MORALES
MADARIAGA 15 SUR QUINIELA COCO
IGNACIO DE LA ROZA 663 OESTE POLIRUBRO
IGNACIO DE LA ROZA 4607 OESTE LOCUTORIO LA BEBIDA
COMANDANTE CABOT 2775 OESTE B° JARDIN POLICIAL LIBRERÍA SAN ANTONIO
Rawson:
B. SARMIENTO 347 OESTE SAN DAMIÁN KIOSCO
J. J. BUSTOS Y RAWSON PANADERIA LA ESTRELLA NEGOCIO
AVENIDA ESPAÑA 635 SUR AGENCIA QUINIELA EL DADO
CANO 282 ESTE BARRIO EDILCO KIOSCO
11 DE SEPTIEMBRE 1032 OESTE ENTRE VICENTINA Y LEMOS POLIRUBRO
CALLE JACHAL 342 (CONECTOR SUR) NORTE VILLA LA ROZA QUINIELA
MANUEL MUÑOZ 2272 ESTE BARRIO ESCOBAR POLIRUBRO
VIDART 245 SUR RAPIPAGO
SARMIENTO 347 OESTE KIOSCO
CANO 1198 OESTE POLIRUBRO
MENDOZA 2076 SUR - V° KRAUSE CASI 24
BOULEVARD SARMIENTO Y AV LAS ROSAS - V° KRAUSE MAXIKIOSCO MUNICIPAL DE LA PLAZA
BOULEVARD SARMIENTO 419 ESTE PASEO DEL CENTRO RAWSON TARJETA DATA 2000
BOULEVARD SARMIENTO 349 OESTE SERVICIO SAN JUAN
MAIPU 498 KIOSCO HUALILAN II
BOULEVARD SARMIENTO 437 OESTE LOCUTORIO
BOULEVARD SARMIENTO 633 OESTE - V° KRAUSE RAPIPAGO - POLIRUBRO
FLORENCIO VARELA 4305 SUR (J MA. PAZ Y ALFREDO FORTABAT) - V° KRAUSE KIOSCO DON MARCOS
AV. LIBERTADOR ESTE 167 (AV. ESPAÑA SUR Y PJE ARG. SUR) - V° KRAUSE DATA 2000
25 DE MAYO S/N B° VICTORINO ORTEGA MZA D C 8 POLIRUBRO LUCILA
BOULEVARD SARMIENTO 212 OESTE LOCUTORIO PHONO SHOP
CALINGASTA 12 ESTE - V° KRAUSE MAXIKIOSCO
AV. ESPAÑA 302 SUR QUINIELA
Santa Lucía:
AV LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN 4622 ESTE POLIRUBRO
AV LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN 4393 ESTE FTE B° BALCARCE LOCUTORIO
AVENIDA RAWSON 1251 NORTE ESQUINA SAN LORENZO ESTACIÓN DE SERVICIO SANCHEZ HUERTA
ANGUALASTO 2368 COLONIA RICHET ZAPATA ALMACÉN
AV LIBERTADOR 9200 ESTE KIOSCO
RAMÓN FRANCO 670 SUR LOCUTORIO
LIBERTADOR Y BALCARCE Ó (LIBERTADOR ESTE 4625) SERVICOMPRAS
OBREROS ARGENTINOS MANZANA A CASA 40 987 KYARA
SAN LORENZO 2066 OESTE MAGENTA
NECOCHEA 1750 MZA U CASA 4 ENTRE T. EDINSON Y BENAVIDEZ LIBRERÍA DEL VALLE
HIPOLITO IRIGOYEN ESTE 4750 CERVIC
RENE FAVALORO 1993 CHUNCHY
PAULA ALBARRACÍN DE SARMIENTO 2740 ESTE B° SAN LORENZO ALMACÉN IDEAL
SAN LORENZO 2143 ESTE AGENCIA QUIENIELA ALADINO
CABILDO 1071 NORTE ALMACÉN SANTA TERESITA
SAN LORENZO 2143 ESTE QUINIELA
Pocito:
INGENIERO ZALAZAR Y SAN JOSE N° 98 POCITO KIOSCO
AV. ABERASTAIN 283 SUR POCITO KIOSCO
PRIMERA JUNTA 480 OESTE BARRIO SANTA BARBARA POCITO KIOSCO
AVENIDA ABERASTAIN Y CALLE 12 POCITO LIBRERÍA
CALLE IGNACIO MARCOS SALAZAR (calle 11) OESTE 797 POCITO LOCUTORIO
ESPAÑA ENTRE GRANADEROS E INDEPENDENCIA V° AEROPARQUE KIOSCO
CALLE 5 ANTES DE RUTA 40 POCITO KIOSCO LULY
INGENIERO ZALAZAR Y AV. ABERASTAIN POCITO SJS BARCELÓ
MAURIN 1004 POCITO - V° ABERASTAIN MTC INSUMOS
CALLE 11 Y ABERASTAIN POCITO KIOSCO ALFARO
INGENIERO MARCOS SALAZAR 797 OESTE POCITO LOCUTORIO
Caucete:
MAIPÚ 41 SUR VILLA DOLORES CAUCETE KIOSCO
AV DE LOS RIOS 1495 CAUCETE KIOSCO
DIAGONAL SARMIENTO Y ABERASTAIN CAUCETE MAXIKIOSCO
DIAGONAL SARMIENTO Y GODOY CRUZ FTE PLAZA DE CAUCETE CAUCETE KIOSCO
JUAN JOSE BUSTO Y CORONEL CABOT CAUCETE POLIRUBRO
RIOJA Y JUAN JOSÉ BUSTOS (ESQUINA) CAUCETE ALMACÉN
DIAGONAL SARMIENTO 750 CAUCETE TARJETA DATA 2000
DIAGONAL SARMIENTO Y ABERASTAIN CAUCETE KIOSCO REY
DIAGONAL SARMIENTO Y ABLBERDI CAUCETE LOCUTORIO CARLITOS
ALBERTI 287 CAUCETE LOCUTORIO
Chimbas:
CENTENARIO 468 CHIMBAS POLIRUBRO
MENDOZA 1120 NORTE CHIMBAS RAPIPAGO
MENDOZA 612 NORTE CHIMBAS ESTACION DE SERVICIO SHELL
MENDOZA SUR 1034 CHIMBAS TODO BRILLO
SAAVEDRA OESTE 416 CHIMBAS ANGY
SALTA 150 NORTE PASANDO BENAVIDEZ CHIMBAS KIOSCO
PRADO 531 NORTE CHIMBAS NEGOCIO DE ROPA
IGNACIO DE LA ROZA S/N B° VILLA BORJA MZA 1 CASA 11 CHIMBAS QUINIELA EL NENE
25 DE MAYO S/N B° LOTE HOGAR 61 MZA A CASA 8 CHIMBAS BETTYBOMP
AV. BENAVIDEZ 1101 OESTE CHIMBAS FARMACIA NUEVA UNIVERSAL
PORRES ESTE S/N CHIMBAS ALMACEN YELLOW
MENDOZA 325 NORTE CHIMBAS ANGY
Albardón:
LA LAJA 2290 ALBARDON KIOSCO
LA LAJA 4060 LAS LOMITAS AL LADO DE EMPRESA DE COLEC NUEVA ALBAR ALBARDON
SARMIENTO Y LIBERTAD (ESQ) ALBARDON MAXIKIOSCO
LA LAJA 1118 ALBARDON POLIRUBRO
ARENALES 400 VILLA SAN MARTIN ALBARDON MAXIKIOSCO PEKOS II
MITRE 1739 ALBARDON SJS DESPENSA BECERRA
CALLE LA LAJA 5457 V° AMPAKAMA ALBARDON NEGOCIO
Sarmiento:
RIVADAVIA 62 MEDIA AGUA SARMIENTO NEGOCIO
URUGUAY 543 MEDIA AGUA SARMIENTO LOCUTORIO
Zonda:
RUTA PROVINCIAL 12 KM. 24 ZONDA DRAGSTORE LA ESTACIÓN
Ullúm:
RUTA 60 Y GIMENEZ ULLÚM LUBRICENTRO LA ESTACIÓN
MALVIANAS ARGENTINAS LOTE HOGAR 55 CASA 3 ULLÚM AUTOSERVICIO PACHECO
San Martín:
NACIONAL Y QUIROGA SAN MARTIN KIOSCO
Terminales Automáticas Sube (TAS) para registro y validación de tarjeta
TERMINALES AUTOMÁTICAS SUBE (TAS)
1 Centro Cívico Av. Libertador Gral. San Martín 750 oeste
2 Municipalidad de la Capital - Caseros 298 sur
3 Estación Terminal de Ómnibus Estados Unidos 462 sur
4 Paseo Libertad Scalabrini Ortiz 1285 sur
5 Terminal de Ómnibus de Caucete
6 Municipalidad de Rawson Boulevard Sarmiento 474
7 UNSJ Av. Ignacio de la Roza 590 oeste Rivadavia
8 Municipalidad de Chimbas Remedios Escalada de San Martín 101
9 OSSE Ignacio de la Roza y Catamarca
10 Municipalidad de Pocito Roberto Vidart 1063 oeste Villa Aberastain
11 Municipio de Albardón Fray Justo Santa María de Oro S/N oeste
12 Espacio San Juan Shopping Center Belgrano sur
13 Municipalidad de Caucete Belgrano 180
14 Municipalidad de Santa Lucía Antonio Aberastain 590 sur
15 CIC La Laja Albardón
16 Municipalidad de 9 de Julio Diagonal San Martín S/N
17 Municipalidad de Sarmiento Rivadavia Y 9 De Julio Media Agua
18 Delegación Municipal de Carpintería Julieta Sarmiento y 2 de Abril Barrio Chubut
19 Obra Social Provincia Francisco N. Laprida Oeste 34
20 Municipalidad de Rivadavia Av. Libertador 1210 este
21 Municipalidad de Angaco Fray Justo Santa María de Oro s/n