San Juan
17:16 hs. Jueves 09 de Marzo de 2017

Conocé todos los puntos de venta, recarga, registro y validación de la tarjeta SUBE

También se sumaron puntos de venta y recarga en toda la provincia. Además, existen puntos de registro y validación de tarjeta y podes realizar recarga a través de redes LINK y Banelco.

Puntos de recarga según departamento

Capital:

DIRECCIÓN DEPARTAMENTO COMERCIO

MENDOZA ESQUINA PARANÁ

MENDOZA 16 ESTE BARRIO CABOT CAPITAL KIOSCO

OBRERO SANJUANINO 743 SUR CAPITAL KIOSCO

TUCUMÁN 13 NORTE CAPITAL KIOSCO

GRAL ACHA 419 SUR CAPITAL MAXIKIOSCO

GRAL. ACHA 1676 SUR CAPITAL MAXIKIOSCO

AV. RAWSON Y BENAVIDEZ CAPITAL KIOSCO

MITRE 339 ESTE FRENTE A TRIBUNALES CAPITAL KIOSCO

LIBERTADOR 685 OESTE CAPITAL MAXIKIOSCO

AV. CÓRDOBA 396 OESTE CAPITAL MAXIKIOSCO

AV. LIBERTADOR Y URQUIZA CAPITAL DIARIOS Y REVISTAS/ KIOSCO CANILLITA

AV. LIBERTADOR 1549 OESTE

ENTRE BORJAS TORANZO Y AMEGUINO CAPITAL KIOSCO PINGÜINO

FRAY MAMERTO ESQUIÚ 123 CAPITAL KIOSCO BAUTI

B. RIVADAVIA 438 ESTE CAPITAL KIOSCO

RIVADAVIA Y CASEROS MAXIKIOSCO YOHANA

RIVADAVIA 104 OESTE CAPITAL LOCUTORIO PHONO SHOP

MENDOZA 110 SUR (MENDOZA Y LAPRIDA) CAPITAL MAXIKIOSCO

SARMIENTO Y CENTRAL (SARMIENTO 270 SUR) CENTRO DE COPIADO

ESPAÑA 106 SUR FRENTE CENTRO CÍVICO CAPITAL SAN JUAN SERVICIO

SARMIENTO SUR 461 CAPITAL SJS UPCN

AVENIDA CÒRDOBA 175 ESTE CAPITAL KIOSCO

AV. RIOJA 165 SUR CAPITAL LOCAL DE ROPA TACU

IGNACIO DE LA ROZA 223 ESTE CAPITAL DATA 2000 CASA CENTRAL

LAS HERAS 169 SUR ESQUINA RIVADAVIA CAPITAL KIOSCO FRENTE CENTRO CIVICO

SCALABRINI ORTIZ 1285 CAPITAL SUCURSAL HIPER LIBERTAD

RIVADAVIA 249 ESTE FRENTE GALERIA FACTORY CAPITAL LOCUTORIO ITALIA

LIBERTADOR 110 OESTE ANTES DE ENTRE RIOS AL LADO DE KODAK CAPITAL KIOSCO

SANTA FE 888 OESTE FRENTE HOSPITAL DE NIÑOS CAPITAL KIOSCO

ESTADOS UNIDOS 462 SUR

AL LADO DE OFICINA SUBE LOCAL 33 CAPITAL LOCUTORIO

LIBERTADOR 855 OESTE CAPITAL ESTACION

AGUSTIN GOMEZ 90 ESTE CAPITAL - TRINIDAD ESTACION DE SCIO SANCHEZ HUERTA

SANTA FE 856 ESTE CAPITAL ASOC. DE TRABJ. DE LA SANIDAD SJ

AV. LIBERTADOR GARL. SAN MARTIN OESTE CAPITAL SUPER KIOSCO FARINELA

AV. LIBERTADOR 1826 OESTE LOCAL 64 CAPITAL SJS PATIO ALVEAR

AV. LIBERTADOR GRAL SAN MARTIN 249 ESTE CAPITAL SJ SS VALLEJO

AV. IGNACIO DE LA ROZA 161 OESTE CAPITAL SJS MAXIKIOSCO 2KB - ZAS

AV. LIBERTADOR GRAL SAN MARTIN 291 OESTE CAPITAL SJS MAXIKIOSCO SURICATA

MENDOZA 56 NORTE CAPITAL SJS LIBERTADOR

LIBERTADOR 2316 OESTE CAPITAL SJS ALVAREZ RAÚL

ENTRE RIOS 119 SUR CAPITAL SJ SS CENTRO 1

AVENIDA RIOJA SUR 55 CAPITAL LA LUPA QUINIELA

MENDOZA ENTRE FALUCHO Y LAUTARO CONCEPCIÓN 24 HORAS

MENDOZA 85 SUR (AV. LIBERTADOR Y LAPRIDA) CAPITAL VELASCO

GRAL. MARIANO ACHA SUR (SANTA FE Y AV. CÓRDOBA ESTE) CAPITAL LA BOTICA DEL LECTOR

LIBERTADOR 231 ESTE CAPITAL MAXIKIOSCO

SANTA FE 976 ESTE CAPITAL MAXIKIOSCO

URQUIZA 1128 CAPITAL PLANETA BIKES

AV. LIBERTADOR 11 OESTE CAPITAL QUINIELA MANIJO

AV. LIBERTADOR 49 OSTE CAPITAL KIOSCO ÑAM

LAS HERAS 240 NORTE CAPITAL ACYM

GRAL. PAZ 911 ESTE CAPITAL ANTEOJOS Y ALGO MAS

GARL ACHA 1104 SUR CAPITAL MYF

AV. LIBERTADOR GARL SAN MARTIN 118 OESTE CAPITAL MAXIKIOSCO

GRAL ACHA ENTRE LIBERTADOR Y SAN LUIS CAPITAL ACCESORIO PARA CELULAR

EEUU 492 SUR L.33 - TERMINAL DE OMNIBUS CAPITAL LOCUTORIO

Rivadavia:

AVENIDA CÓRDOBA 1788 OESTE KIOSCO

ETO Y FRENTE AL FRENTE AL HOSPITAL MARCIAL QUIROGA KIOSCO

BENAVIDEZ 4232 OESTE KIOSCO

IGNACIO DE LA ROZA S/N (INT SUP ATOMO) LOCUTORIO

SANTA MARÍA DE ORO 444 NORTE FERRETERÍA INTEGRAL

IGNACIO DE LA ROZA 806 OESTE SJS WALMART

RECONQUISTA 955 OESTE MAXIKIOSCO

AV. BENAVIDEZ 8590 OESTE (FTE A LA ESC DE POLICIA- LA BEBIDA KIOSCO

BARRIONUEVO 2200 LIBRERÍA SANTA RITA

LIBERTADOR 5518 OESTE MAXIKIOSCO FRENTE MARCIAL QUIROGA

HIPÓLITO YRIGOYEN 803 SUR ESQUINA COLORADA ESTACIÓN DE SERVICIO

MADARIAGA 15 SUR SJS SANCHEZ DANIELA PAOLA

SARGENTO CABRAL OESTE 2015 MYD

INDEPENDENCIA OESTE 2091 QUINIELA NACHO

SARGENTO CABRAL OESTE 1941 MAXIKIOSCO SVO

BARRIO 22 DE ABRIL MZA C - CASA 3 ALMACEN BOQUITA

MADARIAGA 42 SUR QUINIELA MORALES

MADARIAGA 15 SUR QUINIELA COCO

IGNACIO DE LA ROZA 663 OESTE POLIRUBRO

IGNACIO DE LA ROZA 4607 OESTE LOCUTORIO LA BEBIDA

COMANDANTE CABOT 2775 OESTE B° JARDIN POLICIAL LIBRERÍA SAN ANTONIO

Rawson:

B. SARMIENTO 347 OESTE SAN DAMIÁN KIOSCO

J. J. BUSTOS Y RAWSON PANADERIA LA ESTRELLA NEGOCIO

AVENIDA ESPAÑA 635 SUR AGENCIA QUINIELA EL DADO

CANO 282 ESTE BARRIO EDILCO KIOSCO

11 DE SEPTIEMBRE 1032 OESTE ENTRE VICENTINA Y LEMOS POLIRUBRO

CALLE JACHAL 342 (CONECTOR SUR) NORTE VILLA LA ROZA QUINIELA

MANUEL MUÑOZ 2272 ESTE BARRIO ESCOBAR POLIRUBRO

VIDART 245 SUR RAPIPAGO

SARMIENTO 347 OESTE KIOSCO

CANO 1198 OESTE POLIRUBRO

MENDOZA 2076 SUR - V° KRAUSE CASI 24

BOULEVARD SARMIENTO Y AV LAS ROSAS - V° KRAUSE MAXIKIOSCO MUNICIPAL DE LA PLAZA

BOULEVARD SARMIENTO 419 ESTE PASEO DEL CENTRO RAWSON TARJETA DATA 2000

BOULEVARD SARMIENTO 349 OESTE SERVICIO SAN JUAN

MAIPU 498 KIOSCO HUALILAN II

BOULEVARD SARMIENTO 437 OESTE LOCUTORIO

BOULEVARD SARMIENTO 633 OESTE - V° KRAUSE RAPIPAGO - POLIRUBRO

FLORENCIO VARELA 4305 SUR (J MA. PAZ Y ALFREDO FORTABAT) - V° KRAUSE KIOSCO DON MARCOS

AV. LIBERTADOR ESTE 167 (AV. ESPAÑA SUR Y PJE ARG. SUR) - V° KRAUSE DATA 2000

25 DE MAYO S/N B° VICTORINO ORTEGA MZA D C 8 POLIRUBRO LUCILA

BOULEVARD SARMIENTO 212 OESTE LOCUTORIO PHONO SHOP

CALINGASTA 12 ESTE - V° KRAUSE MAXIKIOSCO

AV. ESPAÑA 302 SUR QUINIELA

Santa Lucía:

AV LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN 4622 ESTE POLIRUBRO

AV LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN 4393 ESTE FTE B° BALCARCE LOCUTORIO

AVENIDA RAWSON 1251 NORTE ESQUINA SAN LORENZO ESTACIÓN DE SERVICIO SANCHEZ HUERTA

ANGUALASTO 2368 COLONIA RICHET ZAPATA ALMACÉN

AV LIBERTADOR 9200 ESTE KIOSCO

RAMÓN FRANCO 670 SUR LOCUTORIO

LIBERTADOR Y BALCARCE Ó (LIBERTADOR ESTE 4625) SERVICOMPRAS

OBREROS ARGENTINOS MANZANA A CASA 40 987 KYARA

SAN LORENZO 2066 OESTE MAGENTA

NECOCHEA 1750 MZA U CASA 4 ENTRE T. EDINSON Y BENAVIDEZ LIBRERÍA DEL VALLE

HIPOLITO IRIGOYEN ESTE 4750 CERVIC

RENE FAVALORO 1993 CHUNCHY

PAULA ALBARRACÍN DE SARMIENTO 2740 ESTE B° SAN LORENZO ALMACÉN IDEAL

SAN LORENZO 2143 ESTE AGENCIA QUIENIELA ALADINO

CABILDO 1071 NORTE ALMACÉN SANTA TERESITA

SAN LORENZO 2143 ESTE QUINIELA

Pocito:

INGENIERO ZALAZAR Y SAN JOSE N° 98 POCITO KIOSCO

AV. ABERASTAIN 283 SUR POCITO KIOSCO

PRIMERA JUNTA 480 OESTE BARRIO SANTA BARBARA POCITO KIOSCO

AVENIDA ABERASTAIN Y CALLE 12 POCITO LIBRERÍA

CALLE IGNACIO MARCOS SALAZAR (calle 11) OESTE 797 POCITO LOCUTORIO

ESPAÑA ENTRE GRANADEROS E INDEPENDENCIA V° AEROPARQUE KIOSCO

CALLE 5 ANTES DE RUTA 40 POCITO KIOSCO LULY

INGENIERO ZALAZAR Y AV. ABERASTAIN POCITO SJS BARCELÓ

MAURIN 1004 POCITO - V° ABERASTAIN MTC INSUMOS

CALLE 11 Y ABERASTAIN POCITO KIOSCO ALFARO

INGENIERO MARCOS SALAZAR 797 OESTE POCITO LOCUTORIO

Caucete:

MAIPÚ 41 SUR VILLA DOLORES CAUCETE KIOSCO

AV DE LOS RIOS 1495 CAUCETE KIOSCO

DIAGONAL SARMIENTO Y ABERASTAIN CAUCETE MAXIKIOSCO

DIAGONAL SARMIENTO Y GODOY CRUZ FTE PLAZA DE CAUCETE CAUCETE KIOSCO

JUAN JOSE BUSTO Y CORONEL CABOT CAUCETE POLIRUBRO

RIOJA Y JUAN JOSÉ BUSTOS (ESQUINA) CAUCETE ALMACÉN

DIAGONAL SARMIENTO 750 CAUCETE TARJETA DATA 2000

DIAGONAL SARMIENTO Y ABERASTAIN CAUCETE KIOSCO REY

DIAGONAL SARMIENTO Y ABLBERDI CAUCETE LOCUTORIO CARLITOS

ALBERTI 287 CAUCETE LOCUTORIO

Chimbas:

CENTENARIO 468 CHIMBAS POLIRUBRO

MENDOZA 1120 NORTE CHIMBAS RAPIPAGO

MENDOZA 612 NORTE CHIMBAS ESTACION DE SERVICIO SHELL

MENDOZA SUR 1034 CHIMBAS TODO BRILLO

SAAVEDRA OESTE 416 CHIMBAS ANGY

SALTA 150 NORTE PASANDO BENAVIDEZ CHIMBAS KIOSCO

PRADO 531 NORTE CHIMBAS NEGOCIO DE ROPA

IGNACIO DE LA ROZA S/N B° VILLA BORJA MZA 1 CASA 11 CHIMBAS QUINIELA EL NENE

25 DE MAYO S/N B° LOTE HOGAR 61 MZA A CASA 8 CHIMBAS BETTYBOMP

AV. BENAVIDEZ 1101 OESTE CHIMBAS FARMACIA NUEVA UNIVERSAL

PORRES ESTE S/N CHIMBAS ALMACEN YELLOW

MENDOZA 325 NORTE CHIMBAS ANGY

Albardón:

LA LAJA 2290 ALBARDON KIOSCO

LA LAJA 4060 LAS LOMITAS AL LADO DE EMPRESA DE COLEC NUEVA ALBAR ALBARDON

SARMIENTO Y LIBERTAD (ESQ) ALBARDON MAXIKIOSCO

LA LAJA 1118 ALBARDON POLIRUBRO

ARENALES 400 VILLA SAN MARTIN ALBARDON MAXIKIOSCO PEKOS II

MITRE 1739 ALBARDON SJS DESPENSA BECERRA

CALLE LA LAJA 5457 V° AMPAKAMA ALBARDON NEGOCIO

Sarmiento:

RIVADAVIA 62 MEDIA AGUA SARMIENTO NEGOCIO

URUGUAY 543 MEDIA AGUA SARMIENTO LOCUTORIO

Zonda:

RUTA PROVINCIAL 12 KM. 24 ZONDA DRAGSTORE LA ESTACIÓN

Ullúm:

RUTA 60 Y GIMENEZ ULLÚM LUBRICENTRO LA ESTACIÓN

MALVIANAS ARGENTINAS LOTE HOGAR 55 CASA 3 ULLÚM AUTOSERVICIO PACHECO

San Martín:

NACIONAL Y QUIROGA SAN MARTIN KIOSCO


Terminales Automáticas Sube (TAS) para registro y validación de tarjeta

TERMINALES AUTOMÁTICAS SUBE (TAS)

1 Centro Cívico Av. Libertador Gral. San Martín 750 oeste

2 Municipalidad de la Capital - Caseros 298 sur

3 Estación Terminal de Ómnibus Estados Unidos 462 sur

4 Paseo Libertad Scalabrini Ortiz 1285 sur

5 Terminal de Ómnibus de Caucete

6 Municipalidad de Rawson Boulevard Sarmiento 474

7 UNSJ Av. Ignacio de la Roza 590 oeste Rivadavia

8 Municipalidad de Chimbas Remedios Escalada de San Martín 101

9 OSSE Ignacio de la Roza y Catamarca

10 Municipalidad de Pocito Roberto Vidart 1063 oeste Villa Aberastain

11 Municipio de Albardón Fray Justo Santa María de Oro S/N oeste

12 Espacio San Juan Shopping Center Belgrano sur

13 Municipalidad de Caucete Belgrano 180

14 Municipalidad de Santa Lucía Antonio Aberastain 590 sur

15 CIC La Laja Albardón

16 Municipalidad de 9 de Julio Diagonal San Martín S/N

17 Municipalidad de Sarmiento Rivadavia Y 9 De Julio Media Agua

18 Delegación Municipal de Carpintería Julieta Sarmiento y 2 de Abril Barrio Chubut

19 Obra Social Provincia Francisco N. Laprida Oeste 34

20 Municipalidad de Rivadavia Av. Libertador 1210 este

21 Municipalidad de Angaco Fray Justo Santa María de Oro s/n

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