Conocé la historia de mujeres que se animaron a conquistar mundos que eran dominados sólo por hombres

...Anda, date a volar, se golondrina

Busca la playa de los soles de oro

Anda camina por el mundo, sabe;

Dispuesta sobre el mar está tu nave

Date a bogar sobre el mejor encanto....

Alfonsina Estorni

En el Día de la Mujer, y con el primer paro internacional en el que adhieren 40 países del mundo, en el cual se reclama sobre mayores políticas contra la violencia de género y contra la desigualdad laboral-económica entre hombres y mujeres, sanjuan8.com decidió contar la historia de dos mujeres que se insertaron en un mercado laboral en donde la mayoría aún sigue siendo hombres.

Natalia Furnari, es fotógrafa, mamá de dos varones adolescentes y desde hace siete años se especializa en fotografía infantil. Natalia entró a la redacción apurada porque llegaba tarde, y después de una semana de mucho trabajo se sentó y contó cómo se inició en este rubro liderado y minado de hombres.

¿Cómo te iniciaste en la fotografía?

Hace siete años que me especializo en fotografías de bebé, más conocida como Newbord, y comencé fotografiando, después de varias capacitaciones, a mis sobrinos y ya desde el 2012 a cobró por mis trabajos.

¿Cómo fue insertarse en el mercado laboral?

Fue difícil y sigue siéndolo. Hoy por suerte hay muchas mujeres y sobre todo en el área de fotografía infantil que se animan a trabajar de fotógrafas. La mujer tiene otro ojo para esto es más maternal y delicada.

¿Te sentiste alguna vez discriminada o juzgada por ser mujer?

Si muchas veces, a veces te pasa que llegás a la iglesia a un bautismo y los hombres te miran de pie a cabeza y en ese ámbito cuesta pero trato de poner buena onda y ya no le paso importancia.

Y por eso considero que cada uno tiene que defender su trabajo y hay colegas que lo regalan pero porque ella no lo defienden y mucha chicas hacen sociales por 500 pesos y así se desvalorizan.

Contanos que significó ser la primera mujer y fotógrafa en retratar una cesárea y un parto casero en San Juan

Esta fue la primera experiencia que se vivió en la provincia y fue muy grato presenciar ambos. A nivel nacional y mundial esta tendencia sigue creciendo, pero acá me costó dos años conseguir este momento y con esto una puerta se abrió para que conozcamos el trabajo que se realiza en los quirófanos.

Silvana Aubone es operadora de camiones fuera de ruta en Veladero, y es mamá de una adolescente de 19 años. Ella destaca en la entrevista que es mamá soltera. Se la ve segura y feliz de haber marcado su sello femenino en su trabajo.

¿Hace cuantos años trabajas en Veladero y cómo fue la experiencia de manejar un camión?

Hace 9 años que trabajó en Veladero, me anote como parte administrativa y después de hacer varios test me interesé por un curso para manejar camiones fuera de ruta y comencé así con esta gran una aventura.

Cuando subí por primera vez fue majestuoso y desde ese momento nunca más me baje.

Silvana Aubone camionera 2.jpg

¿Cómo fue llegar al campamento y ser una de las pocas mujeres en manejar camiones?

Cuando llegue en el grupo había otras mujeres pero siempre existió una tirantes con algunos hombres. Por ejemplo tenía un compañero que ingresó después que yo y nos gritaba que me nos fuéramos a la cocina. Existen los machistas que les cuesta que una mujer comande un camión y también están a los que no.

¿Fue difícil tomar la decisión de estar fuera de tu casa por quince días?

No fue difícil porque fui empujada por mis padres y sentí siempre el apoyo de mi hija. No digo que sea fácil alejarte de tu casa pero una vez que cobre mi primer sueldo me di cuenta que no solo podía ayudar a mi hija sino también en mi casa.

¿Qué mensaje les darías a las mujeres que aún no se animan a cumplir sus sueños?

Trabajar en los que nos gusta es lo máximo, solo hay que tener agallas y ganas y también tener la satisfacción de saber que podes darle lo mínimo a tu hijo.





Más allá de que Natalia y Silvana lograron insertase en mundo laboral desigual aún faltan políticas de estado, empresariales y gremiales que acepten a la mujer en cargos jerárquicos y que equipare sus remuneraciones con respecto a la de los hombres

Según un informe del Foro Económico Mundia sobre la brecha mundial de género, aún faltan 170 años más para cerrar la distancia económica entre hombres y mujeres a nivel global.