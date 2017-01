Conocé la historia de Charles Manson, el asesino que debió ser hospitalizado

El asesino Charles Manson, notorio líder de una secta que perpetró una masacre en una mansión en California (Estados Unidos) en 1969, fue sacado de su celda, donde cumple prisión perpetua y llevado al hospital gravemente enfermo, informaron varios medios de prensa.





Un funcionario penitenciario confirmó que Manson, de 82 años, está vivo, pero se negó a dar más información.





Manson fue hallado culpable de tramar los asesinatos de la actriz Sharon Tate y otras seis personas, en 1969. Había creado una secta para seducir a gente joven y llevarla a vivir en una comuna, donde les hacía obedecer sus órdenes y al final los convencía de matar a otras personas.





Tanto TMZ como el diario Los Angeles Times reportaron que Manson había sido hospitalizado y que está "gravemente enfermo", si bien no han ofrecido detalles ni información específica acerca de las razones de su traslado a un centro médico en Bakersfield, a unos 100 kilómetros al sur de la Prisión Corcoran, donde está confinado regularmente.





La tarde del martes, tres camionetas del Departamento Penitenciario de California estaban estacionadas frente a la clínica Bakersfield's Mercy Hospital Downtown, a donde anteriormente han sido trasladados presos enfermos.





Terry Thornton, vocera de la agencia penal, se limitó a confirmar que Manson sigue con vida y sigue asignado en la cárcel de Corcoran. Se negó a divulgar si está en el hospital en Bakersfield, asegurando que las leyes de privacidad le impiden hablar de las condiciones médicas de un recluso.





Actor y cantante frustrado, Manson estremeció a Hollywood y a la nación en agosto de 1969 con un sangriento espiral de violencia en el que él y sus seguidores, conocidos como la familia Manson.

Charles Manson cumple cadena perpetua en una prisión de California tras haber sido condenado como autor intelectual del asesinato de siete personas.





Manson fue primero condenado a pena de muerte por el asesinato de la actriz Sharon Tate –la mujer del director de cine Roman Polanski, que estaba embarazada de ocho meses– y de otras seis personas, cuatro de ellas relacionadas con el mundo del espectáculo, crímenes cometidos por un grupo de seguidores suyos –a los que llamaba la "familia"– en un intento, según los fiscales, de incitar una guerra racial apocalíptica entre blancos y negros en un momento en que había fuertes tensiones sociales en Estados Unidos.





Los asesinos utilizaron la sangre de sus víctimas para escribir mensajes en las paredes, mientras seguían las instrucciones que creían escuchar en la canción de los Beatles Helter Skelter.

Manson y tres seguidoras –Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Leslie Van Houten– fueron convictos de asesinato y sentenciados a muerte por las matanzas ocurridas en el verano de 1969. Otro acusado, Charles Tex Watson, fue hallado culpable más tarde.





Todos se salvaron de ser ejecutados cuando la Corte Suprema temporalmente prohibió la pena de muerte en 1972.





Manson, de 82 años, suma centenares de sanciones por mal comportamiento en la cárcel, donde también se grabó en el entrecejo un tatuaje en forma de una cruz gamada.





Sarah Ardalani, de la fiscalía de Los Ángeles, dijo en un correo electrónico que esa dependencia no tenía información alguna sobre Manson. La dependencia ha impulsado el proceso contra Manson y ha resistido pedidos de dejarlo en libertad. La oportunidad más reciente del asesino para quedar en libertad condicional fue en 2012, que fue su décimo segundo intento de quedar libre.





La cárcel de Corcoran tiene instalaciones médicas capaces de atender emergencias de los presos, así como habitaciones de hospital para tratamientos más extensos.





"En general, a los presos se les lleva a los hospitales de afuera si necesitan cirugía, casos de emergencia, o diagnósticos de enfermedades agudas", dijo Joyce Hayhoe, vocera de la agencia a cargo de la atención médica de los presos. "Tales servicios no se dan dentro de cárcel estatal".





"No le deseo mal"

La hermana de Sharon Tate, Debra Tate, dijo a The Associated Press que como católica "no le deseo mal" a la gente que mató a su hermana y que no hablará del asunto hasta que muera Manson.





"Probablemente elevaría una plegaria por ellos, soltaría una lágrima, le pediría a Dios que tenga piedad sobre sus almas, pero hasta ahora no me he permitido sentir nada porque los informes no han sido confirmados", dijo Tate. "No me estoy permitiendo tener sentimientos al respecto hasta que se confirme".





