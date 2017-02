Conmueve en las redes la historia de una chica que uso Facebook para contar los abusos a los que la sometió su papá

En un posteo de Facebook, la chica contó "siempre sentí que estaba mal y lo quería contar. A los 12 años intenté hacerlo, pero no me atreví. A los 14 me di cuenta de que eso no podía seguir así. No era normal. Empecé a preguntar en Internet lo que debía hacer".





"Recuerdo que cuando era una niña, mi padre actuaba como si nada luego de abusar de mí y yo también. Crecí. Me convertí en adolescente. Mis papás se separaron. Mi actitud cambió hacia él. Le decía a mi mamá que no quería ir a verlo, pero no le daba el motivo. Pensaba que no me iba a creer", continúa Micaela.





En 2015 y desde el anonimato, Micaela creó la página de Facebook Por una infancia sin dolor, en la que poco a poco iba desahogando su tristeza y animando a otros menores a no callar los abusos. "Quien debe sentir vergüenza debe ser el abusador, no la víctima", aconseja la joven a quienes pasan por una situación similar.





Su página tiene más de 180.000 seguidores. Incluso llegó a ser vista por los directivos de su colegio, quienes la mandaron a llamar y le preguntaron si ella tenía alguna relación con el fanpage.





Con el apoyo de su colegio, su calvario se terminó, en el año 2016 denunció a su progenitor. "Sin ellos quizás nunca hubiese podido, necesitaba ese empujón. Tenía mucho miedo a las posibles consecuencias. Miedo por mi hermano menor. Terror a perderlo todo, a mi familia, pero ahora ya no me importa, quien de verdad me quiere estará a mi lado en estos momentos".





Micaela quiere ser psicóloga y "ayudar a aquellos niños que no pudieron ser escuchados. A familiares que no entienden lo que les sucede a sus seres querido. Y—sobre todo—ayudar a que este tema deje de ser un tabú y que se hable más del abuso sexual infantil".









Fuente: Telefé