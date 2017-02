Conmueve al país la foto de un padre que perdió a su hija en la tragedia de Once

Pontiroli tiene las rodillas marcadas. De tanto trabajar en el suelo, y hacerlo en bermudas ("porque los pantalones con el calor se me pegan") cuenta que las tiene percudidas y que Graciela, su esposa, la mamá de Tatiana y de Nahilí, su otra hija, siempre le pasa crema. Pero esa sombra que se le hace a Pepe mientras está sentado en el andén y observa partir a su hija, es marca de solidaridad. Como el sabe pegar los vinilos adhesivos llegó a Once a las seis de la mañana y colocó los 52 corazones por cada una de las víctimas de la tragedia en una de las paredes de la estación el día del aniversario de sus muertes. "Todos los padres van al acto. Yo siempre que voy me siento en otro lado. Y me fui al andén. Me envolví en la bandera de Tati y pensé que hace cinco años el angel de mi hija se fue de acá al cielo", relata con ternura pero sin lágrimas.





La estadounidense Susan Sontag, que pensó mucho sobre la fotografía, reflexionó en uno de sus ensayos imprescindibles: "Estas huellas espectrales, las fotografías, constituyen la presencia vicaria de los parientes dispersos. El álbum familiar se compone generalmente de la familia extendida, y a menudo es lo único que ha quedado de ella".

Pepe nunca habla de lo que le pasó. Es como si no quisiera repasar el album de fotos imaginario. La pesadilla le corre por dentro. "¿Para qué voy a hablar, para que otro se ponga mal?". Pero entonces habla. Está en su casa de San Antonio de Padua, donde todavía resuena el estruendo silencioso de la ausencia de Tatiana. Y entonces relata las fotos de su memoria de aquel día insoportable.

Tras dejar a Tatiana en la estación fue para su taller. La tele estaba encendida y a las 8.40 la urgencia de los noticieros retumbó como eco y le llamó la atención. La tragedia se había consumado. Empezó a llamar a Tatiana. No atendía. Le sonó su telefóno y era Nahilí, para decirle que Tatiana no atendía.

En ese momento, mientras se iba para Once, se le cruzó rápido el momento en que Tati le dijo que prefería no ir en el auto. Pepe recién le había regalado el coche. "Estaba crudita para meterse en la ciudad todavía. Y además el tren le resultaba más cómodo, así que 7.20 la dejé en Morón".