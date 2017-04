Confirmado: Argentina ingresará al programa global de pasajeros confiables de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le anunció a su par, Mauricio Macri, que la Argentina ingresará al Programa Global Entry de pasajeros confiables de ese país a partir de mayo próximo.



Estar dentro de ese grupo facilitará la entrada expeditiva a través de los puntos de ingreso a los Estados Unidos de viajeros argentinos de bajo riesgo y sujetos a una verificación de seguridad previa.



La Argentina será el décimo país en ser admitido en este programa especial, que facilita crecientes vínculos comerciales y turísticos, al tiempo que permite al personal de seguridad de frontera de los Estados Unidos focalizar recursos en otros riesgos potenciales.



El anuncio se conoció luego del encuentro que ambos mandatarios mantuvieron en la Casa Blanca, en el marco de la visita oficial de Macri a ese país, a través de una declaración conjunta.



El año pasado, la administración de Barack Obama había anticipado que el país ingresaría en el Programa Global Entry, pero la entrada no se concentró y ahora se formalizará durante la administración de Trump a partir del mes próximo.



A partir de este programa, los argentinos que viajen a Estados Unidos no deberán hacer la fila de migraciones y no tendrán que llenar a mano los formularios de migraciones y de aduana, además de otros beneficios que facilitarán la entrada.