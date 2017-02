Confesó que estuvo de novia con Hoppe "cuando Laurita Fernández lo usaba en la previa"

La rosarina Rocío Robles confesó por primera vez cómo fue su rumoreado romance con Federico Hoppe.

"Pasé las fiestas de fin de año con mi familia en Rosario y después me fui de vacaciones a Natal, Brasil, con mi mejor amigo y unas amigas. Hicimos vida de playa porque allá no hay nada, si hubiera ido a buscar noche me habría aburrido muchísimo, porque no había un solo boliche. Fue más un retiro espiritual que otra cosa, la verdad es que necesitaba eso después del mal momento que pasé".

Rocío habló de cuando Hoppe estuvo en su cumpleaños. "Sí, estuvo él y también mis compañeras, ja, ja. Fede estuvo como mi amigo. Las fotos las subí yo porque no tenía nada que esconder. En las redes me dijeron de todo, me re bardearon. Era mi cumpleaños y lo hice en un boliche, y si él decidió ir, tenía que atenerse a las consecuencias. Obvio que él sabe que es un lugar público".

"Quedamos con muy pero muy buena relación porque yo lo quiero mucho. Por eso creo que cuando digo que no estoy con él, que lo quiero mucho y que sigo teniendo un vínculo, por ahí no me creen. Pero la verdad es que a mi familia la tengo en Rosario y si hay una persona con la que cuento acá, es con él, y él también para mí".

"No estamos juntos, él pasó por cuestiones de salud, yo también y la primera persona que corre el uno por el otro, somos nosotros. Es así, es difícil de entender porque él es una persona muy profesional en el laburo y todo. Obvio que al principio, acercarse a mí, no fue fácil en su momento, ni para mí tampoco tomarlo en serio o confiar en él. Después, una vez que confiamos, él tiene un círculo muy chico y yo también. Nos elegimos, y es vínculo va a seguir estando. No sé si más adelante puede llegar a salir otra foto o no. No pienso dejar de compartir momentos con él", explicó.

Entonces admitió en Ciudad.com que estuvo un año de novia con Hoppe. "Fue en 2014, el año en que Laurita bailó con Aníbal Pachano, que ella todo el año como que utilizó el romance como para la previa del Bailando, pero no estaban juntos. Fue el año en que yo estaba con Hoppe, pero a mí no me molestaba. Con Barby no estaba, pero después se peleó conmigo y se puso de novio con Barby, con quien ya había ido y venido".