Concepción y Olimpia volvieron a ganar y siguen en lo más alto del Apertura de hockey

El Apertura de hockey sobre patines comenzó en la noche del miércoles con cinco partidos. Concepción, Olimpia, UVT, Unión y B° Rivadavia fueron los vencedores de la jornada. El Azul de la Villa Mallea y los Turcos se mantuvieron en lo más alto de la tabla de posiciones.

CPC, que fue local en la cancha de Social, superó 8 a 6 Richet y sigue con puntaje ideal en el torneo. Olimpia también tiene puntaje perfecto tras golear 12 a 5 a Aberastain en La Bombonerita de Pocito. Los otros resultados de la noche fueron: UVT 5 – Lomas 3, Banco Hispano 1 – Unión 4 y B° Rivadavia 7 – Sarmiento 5.

La tercera fecha se completará el viernes con el puntero Valenciano vs. Huarpes (en cancha de Unión), Estudiantil vs. Caucetera, SEC vs. Bancaria y Colón vs. Media Agua (en cancha de Estudiantil de calle Güemes).

Posiciones: Olimpia y Concepción 9, Unión 7; Valenciano y Social 6; B° Rivadavia 5; Huarpes y UVT 4; SEC, Estudiantil y Bancaria 3; Richet 2; Banco Hispano, Caucetera, Lomas y Media Agua 1; Aberastain, Sarmiento y Colón 0.