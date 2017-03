Concepción y Olimpia buscarán seguir arriba en el Apertura de hockey

El torneo Apertura de hockey sobre patines abrirá su tercera jornada con cinco atractivos partidos. Concepción y Olimpia, dos de los punteros del torneo, saldrán a escena con la ilusión de mantenerse en lo más alto. Todos los partidos del miércoles se jugarán desde las 21.45hs.

El Azul de la Villa Mallea, que será local en la cancha de Social, recibirá a Richet Zapata. Los Turcos serán visitantes de Aberastain en La Bombonerita de Pocito. Los otros duelos del miércoles serán B° Rivadavia vs. Sarmiento, UVT vs. Lomas y Banco Hispano ante Unión.

La fecha se completará el viernes con el puntero Valenciano vs. Huarpes (en cancha de Unión), Estudiantil vs. Caucetera, SEC vs. Bancaria y Colón vs. Media Agua.





Posiciones: Olimpia, Valenciano, Social y Concepción 6; Huarpes y Unión 4; SEC, Estudiantil y Bancaria 3; Richet y B° Rivadavia 2; UVT, Banco Hispano, Caucetera, Lomas y Media Agua 1; Aberastain, Sarmiento y Colón 0.