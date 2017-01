Con un gol de Messi, el Barcelona dio vuelta la serie y se instaló en cuartos

El Barcelona se clasificó este miércoles para los cuartos de final de la Copa del Rey tras ganar 3-1 al Athletic de Bilbao en la vuelta de octavos, junto a Real Sociedad y Alavés que empataron 1-1 con Villarreal y Deportivo de La Coruña.





En el duelo de Segunda División, el Alcorcón logró su pasaporte para la siguiente fase al ganar 2-1 al Córdoba, tras el 0-0 de la ida. Luis Suárez abrió el marcador para el Barcelona al rematar de volea un pase de Neymar (35), quien haría el 2-0 al marcar un penal en el segundo tiempo (48).





Tras perder 2-1 en la ida, el 2-0 daba el pase a cuartos a los azulgrana, pero Enric Saborit acortó distancias de cabeza (51) haciendo aparecer el fantasma de la prórroga. Entonces llegó Messi para hacer el 3-1 definitivo con un saque de falta directo (79) y dar el pase a la siguiente fase al vigente defensor del título.

Barcelona goles







La Real Sociedad, que se había impuesto 3-1 en la ida, no sufrió mucho ante un Villarreal, que no pudo contar con el lesionado argentino Mateo Musacchio. Al cuarto de hora, Mikel Oyarzábal controló dentro del área para soltar un disparo que no pudo detener Sergio Asenjo (15). El colombiano Rafael Santos Borré estuvo a punto de empatar en el 22, pero su tiro rebotó en el poste y el Villarreal tuvo que esperar al 45 cuando Nicola Sansone estrelló en el poste un saque de falta y el rechace lo aprovechó Roberto Soriano para hacer el 1-1 definitivo.





En la segunda parte, el Villarreal llevó el peso del encuentro, pero la Real Sociedad cerró bien sus filas impidiendo una ya de por sí difícil remontada. El Alavés se adelantó con un tanto de Edgar Méndez en el descuento (45+1), pero en la segunda parte Alejandro Arribas empató al rematar de cabeza un saque de esquina (62). Los dos goles conseguidos por el Alavés en el campo del Depor hace una semana (2-2), permitieron a los vascos pasar a la siguiente fase.





En el tercer partido, el Alcorcón, que se clasificó por primera vez en su historia para cuartos de la Copa del Rey, tuvo que remontar un tempranero gol del Córdoba, obra del italiano Federico Piovaccari (8). El Córdoba dominó el encuentro hasta que el empate de David Rodríguez con un disparo ajustado al palo (49) pareció noquearlo. El 2-1 tras una internada de Iván Alejo por la izquierda (67) acabó por sacar del encuentro al córdoba.





El martes, el Atlético de Madrid se había clasificado para cuartos pese a perder 3-2 ante Las Palmas, gracias a su victoria 2-0 en el campo rival hace una semana.