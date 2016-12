Con la reapertura de El Plumerillo, el aeropuerto sanjuanino quedó desolado

Luego de la reinauguración del aeropuerto mendocino El Plumerillo, la pista de aterrizaje sanjuanina se vio desolada en la mañana del jueves. Es que Mendoza se llevó gran parte de los vuelos que habían sido programados desde las empresas Lan y Aerolíneas que ya no rigen en San Juan. Uno de esos destinos era Chile que precisamente en un día como hoy es muy solicitado.

San Juan volvió a tener una actividad normal y, este jueves, se vio pasiva y poco demandada. Desde el aeropuerto habían asegurado que trabajarán para volver a tener un destino internacional como lo es Santiago para aumentar la demanda de pasajeros.

Mientras tanto, los baños quedaron colapsados y las carpas montadas para recibir a los turistas de otras partes del país, aún no fueron sacadas. El panorama no es el mejor e incluso, el stand de Turismo ya no proveerá información.