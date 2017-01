Un hombre que vestía una camiseta de "La Guerra de las Galaxias" abrió fuego en la sección de equipajes del Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood en Florida, y mató a al menos cinco personas antes de ser detenido, dijeron funcionarios y testigos.

Otras ocho personas resultaron heridas, informó la oficina del alguacil local. El agresor, que no dijo nada antes de comenzar a disparar, parecía un hombre de poco más de 20 años y fue alcanzado por un disparo de la policía cuando trató de recargar su arma, reportó la cadena MSNBC citando a testigos.

John Schlicher, quien le dijo a MSNBC que vio el ataque, describió al agresor como un "hombre delgado" que comenzó a disparar contra los pasajeros que esperaban su equipaje. "Me agaché y comencé a orar", comentó antes de agregar que su esposa realizó maniobras de primeros auxilios a una persona que había recibido un disparo en la cabeza.

El incidente se produjo en la Terminal 2, informó el aeropuerto en Twitter. Mark Lea, otro testigo, dijo a MSNBC que el agresor "no dijo ni gritó nada, estuvo quieto todo el tiempo".

Funcionarios de seguridad evacuaron a pasajeros a varias áreas, incluyendo un espacio abierto en la pista, según imágenes de canales de cable.

Ari Fleischer, un ex secretario de prensa del ex presidente estadounidense George W. Bush, dijo en Twitter que "Todo parece en calma ahora pero la policía no deja salir a nadie del aeropuerto, al menos no del área en que me encuentro".

Todos los servicios fueron suspendidos temporalmente, dijo el aeropuerto en su cuenta de Twitter.

