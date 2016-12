Con el acuerdo de Uñac y demás gobernadores, el Senado debatirá Ganancias

El gobierno nacional terminó de consensuar el nuevo proyecto de reforma del Impuesto a las Ganancias con los gobernadores de todas las provincias, y ese fue el empujón final para que la iniciativa lograra dictamen en la Cámara de Senadores, por lo que hoy será debatida en el recinto de la Cámara Alta. Se descuenta que conseguirá la media sanción y pasará a Diputados, donde será convertida definitivamente en ley.

"Definitivamente tenemos que ver cómo aportamos Nación y provincia para que ese proyecto sea viable y no genere déficit para algunas provincias argentinas y/o para el Gobierno Nacional. La responsabilidad ha sido el denominador común para alcanzar este acuerdo", según definió el gobernador Sergio Uñac, según publicó ayer sanjuan8.com. También, remarcó que "están eliminadas las retenciones para las exportaciones en minerales metalíferos y no metalíferos". "Me parece que lo hay que resaltar acá es que la vuelta a las retenciones de ésta o cualquier otra actividad implicaba abonar inseguridad jurídica que es el condimento más complejo que le podemos mostrar a los inversores internaciones", aseguró.

Más datos

Hubo un paso previo a la sesión de Comisión de ayer que fue fundamental. Marcos Peña, jefe de Gabinete, Rogelio Frigerio, ministro del Interior, y Mario Quintana, vicejefe de Gabinete, se reunieron con los jefes de bloques de la Cámara de Diputados y Senadores, a quienes le presentaron el proyecto final que habían acordado con la CGT.

Allí hubo algunos cuestionamientos por parte de los legisladores, como por ejemplo Oscar Romero, del bloque Justicialista, que planteó que muchos trabajadores iban a comenzar a pagar el impuesto en 2017 porque recién en 2018 se hace la adecuación automática que propone el proyecto.

También la senadora por misiones del Frente para la Victoria pidió un diferencial para el NOA y el NEA, algo que fue rechazado.

El encuentro duró entre una hora y una hora y media y fue comandado por Frigerio, quien estuvo secundado por Nicolás Massot, jefe del bloque del PRO, y Luciano Laspina, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados.

A pesar de todo, se llegó a un acuerdo y tras la firma del dictamen hoy se debatirá en el Senado y el jueves en Diputados: "Está todo cerrado para que salga", confiaron a fuentes de la oposición.

En el debate de la comisión, Juan Manuel Abal Medina destacó: "El proyecto se construyó en un espacio de diálogo y consenso. Si bien no es lo que todos quisiéramos, es un paso importante hacia adelante".