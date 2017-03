Con dos goles de Messi, el Barcelona ganó y no le pierde pisada al Real

Embed

El Barcelona superó al Valencia (4-2) para mantener el pulso con el Real Madrid por el título liguero, algo que ya parece destinado tan solo a ambos después de la derrota del Sevilla en el Vicente Calderón ante el Atlético de Madrid, que cambia su objetivo al tener ya a tiro la tercera plaza.

Tras la victoria del Real Madrid en el Nuevo San Mamés el sábado (1-2) no podía fallar el conjunto de Luis Enrique ante el Valencia. No lo hizo, aunque no tuvo la brillantez de otrora e incluso llegó a ir por detrás en el marcador.

El uruguayo Luis Suárez (35m. PT) fue el autor del 1-1 y el portugués Andre Gomes (44m. ST) convirtió el 4-2, mientras que el francés Eliaquim Mangala, quien fue expulsado tras cometer el penal que Messi transformó en gol, y Munir anotaron los goles de Valencia, donde fueron titulares Ezequiel Garay y Enzo Pérez.

La mala noticia para Messi fue la tarjeta amarilla que recibió en el segundo tiempo que le impedirá estar en el próximo partido ante Granada.

Barcelona volvió a la victoria tras el tropiezo ante La Coruña (2-1) y no dejó escapar a Real Madrid, que el sábado había vencido a Athltic de Bilbao (2-1), como visitante.

Valencia, en tanto, sufrió su tercera derrota seguida fuera de casa y se ubica en el 14to. lugar con 30 puntos, a nueve de la zona del descenso.

