Comienzo de clases: está confirmado que el miércoles 8 arrancará el ciclo lectivo

En comunicación con A Media Mañana, Luis Lucero, el secretario adjunto de UDAP, confirmó que finalmente comenzarán las clases el miércoles 8 de marzo en la provincia. "Cumpliremos con la jornada laboral en los establecimientos educativos y a las 19 nos sumaremos a la marcha por el Día de la Mujer en la Plaza 25 de Mayo", dijo.

A las 18.30, será la 3° reunión de paritaria docente de la cual se espera que lleguen a un número concreto de aumento de sueldo.

Por otra parte, el rector de la UNSJ, Oscar Nasisi, comentó en A Media Mañana que "el 2017 va a ser un año complejo para la educación, no sólo por lo presupuestario, sino por lo político, y la Universidad, no es ajena a este ámbito". "Sin dudas habrá mucho paro, porque simplemente no hay una respuesta para los docentes", confesó.

Además, agregó que "hay un movimiento de favorecer la educación privada sobre la pública".