Cinco gobernadores cuestionaron en el Senado el proyecto opositor

En lo que fue el primer debate formal en el Senado en relación a la reforma del impuesto a las Ganancias, el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez (Movimiento Popular Neuquino) mostró, a diferencia de sus colegas, cierta ambigüedad al exponer ante los senadores de la comisión, aunque afirmó que "sería bueno" que el debate se extienda "unos días" hasta alcanzar un "amplio consenso".





Mientras en la Comisión de Presupuesto desfilaban los mandatarios, el jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria-PJ, Miguel Ángel Pichetto, mantenía reuniones reservadas con miembros del Gobierno a los efectos de acercar posiciones sobre la iniciativa, informaron a Télam fuentes del FPV que afirmaron que el objetivo de la oposición es el llamado "a una mesa de diálogo multisectorial" para unificar criterios.





Si bien la intención del peronismo es firmar dictamen esta tarde a última hora, fuentes del oficialismo indicaron que no están aseguradas aún las firmas necesarias y que, incluso en el caso de conseguirlas, el debate en el recinto recién podría concretarse el miércoles 20 si el justicialismo no logra reunir los dos tercios de los votos que necesitaría para habilitar mañana su tratamiento en el recinto.





En el inicio de la audiencia de hoy, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, dijo que está a favor de actualizar el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, pero advirtió que no se debe aplicar la lógica de "la frazada corta" y alertó que "el peor peligro es desfinanciar un Estado en una Argentina que todavía no garantiza la prestación de servicios básicos a toda su población". "Es muy bueno conseguir nuevas formas de financiamiento pero pensemos que esas deducciones que nosotros gravamos deben bancarse de alguna manera", advirtió el mandatario salteño al hablar esta mañana ante los senadores de la comisión que preside el senador del FPV, Juan Manuel Abal Medina.





Su par de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, advirtió por su parte que su distrito "tendría que hacer malabares" para solventar el impacto que tendría la sanción del proyecto tal como fue girado desde Diputados, merced a un acuerdo opositor encabezado en esa cámara por el Frente Renovador y el Frente para la Victoria. Al exponer esta mañana ante la comisión, donde comenzó a discutirse el proyecto sobre impuesto a las Ganancias, Bertone aclaró que no discutía la "justicia" de la norma sino que ponía el acento en la necesidad de "no desfinanciar a las provincias", tras consignar que, en su distrito, la aplicación impactaría en aproximadamente 400 millones de pesos. "Yo tendría que hacer malabares para ver a quién le impactó y con qué impuesto tener esos millones para tener previsibilidad", sostuvo la mandataria patagónica.





En tanto, el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, adelantó su apoyo al proyecto opositor sobre el impuesto a las Ganancias tal como lo aprobó Diputados y advirtió que "éste es un Gobierno que dialogó mucho pero que llegó el momento de las concesiones si realmente se quiere construir un país federal". "Al 50 por ciento de los trabajadores les impacta este impuesto de una manera contundente", recalcó Das Neves, quien dijo que le hubiera gustado que la aprobación de la reforma del impuesto a las Ganancias fuera parte de "un acuerdo de todos", que incluyera "al presidente ( Mauricio Macri ), a legisladores y a todo el cuerpo legislativo".





A su turno, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, pidió "revisar la sanción de la Cámara de Diputados" y abrir "otra instancia, otra discusión, como solución" para debatir "toda la complejidad del financiamiento de las provincias", ya que -postuló- "lo peor que podemos hacer como Nación es intentar resolver los problemas de los distintos sectores parte por parte".





El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, pidió frenar la discusión en el Senado al considerar que "no es el momento" y que "no hace falta dar pasos tan acelerados", y advirtió sobre la "imposibilidad de pagarle los sueldos a 85 mil trabajadores" en caso de aprobarse la propuesta opositora.





En tanto, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, opinó que "el proyecto con media sanción no profundiza ni soluciona" la cuestión de fondo, señaló que "le quita todo lo que las provincias consiguieron con el Estado nacional" y declaró que "lo que se propone es algo improvisado que nos hace como país absolutamente impredecible porque no tenemos certezas de cómo lo vamos a pagar por más bien intencionado que sea". También se sumó a las voces críticas al proyecto opositor el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, quien, calificó como "malo, irresponsable e irracional" la iniciativa aprobada por Diputados.

