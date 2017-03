Champions: Leicester dio la sorpresa al eliminar al Sevilla y pasar a los cuartos

Embed

Leicester dio el batacazo de la Champions League al vencer 2 a 0 a Sevilla y meterse en los cuartos de final del torneo más importante de Europa. Los ingleses habían perdido 2 a 1 en la ida y se llevaron la serie con un global de 3 a 2.

Los goles del equipo británico los convirtieron el jamaicano Wes Morgan (27m. PT) y Marc Albrighton (9m. ST), respectivamente; en tanto el francés Steven N'Kemboanza N'Zonzi (35m. ST) erró un tiro penal para el elenco español.

Sevilla, donde el técnico Sampaoli fue expulsado a los 38 minutos del segundo tiempo, tuvo entre los titulares a los defensores argentinos Gabriel Mercado, ex River Plate, y Nicolás Pareja, ex Argentinos Juniors, y en el segundo tiempo ingresó Joaquín Correa, ex Estudiantes de La Plata.

Por último, mañana se cerrarán las series de los octavos de final con Atlético de Madrid, de España (4) - Bayer Leverkusen, de Alemania, (2) y Mónaco, de Francia (3) - Manchester City, de Inglaterra (5).