Causa Los Sauces: Cristina presentó un escrito para la indagatoria

La ex presidenta ingresó a la sede judicial 15 minutos después del horario citado por el juez federal Claudio Bonadío para prestar declaración indagatoria por la causa Los Sauces.

Fue acompañada por su abogado Carlos Beraldi y presentó un escrito en el que hizo hincapié que es víctima de una persecución judicial.

Las frases más destacadas del escrito:

– "Tal como lo he manifestado en reiteradas ocasiones resulto objeto de una persecución judicial y mediática que no registra antecedentes en nuestro país, al menos en los períodos democráticos, y que en mi caso particular se extiende a mis hijos Máximo y Florencia Kirchner, en especial, a esta última".

– "Pese a que el panorama descripto resulta en verdad escandaloso, lo afronto como una ciudadana más. Por eso, después de concluir el mandato que como Presidenta de la Nación me confiriera el pueblo argentino en dos oportunidades, no busqué en ningún momento ocupar cargo alguno que me diera fueros o inmunidades para ser investigada".

– "Como cualquier persona tengo derecho a ser juzgada por un juez imparcial, circunstancia que ni remotamente reúne el magistrado a cargo de esta causa, como es de público y notorio. Sólo las presiones que desde el Poder Ejecutivo se ejercen sobre los jueces, no sólo a través del Consejo de la Magistratura -controlado por el Gobierno-, sino mediante las increíbles e inéditas declaraciones públicas del Presidente de la Nación reclamando la renuncia o exigiendo la destitución de jueces que no fallan de acuerdo a lo que quiere el Gobierno, han permitido que V.S. continúe al frente de esta causa y como titular de este Juzgado".

Cuando se cumpla con la declaración, Bonadio quedará en condiciones de poder resolver la situación procesal de los involucrados, sospechados de haber formado parte de una organización desde marzo de 2003 hasta diciembre de 2015 para dar figura lícita a dinero que recibían en supuestos "retornos" de los negocios de obra pública concedidos a Lázaro Báez.

No es la primera vez que la ex jefa de Estado cumple con el trámite de indagatoria: ya enfrentó en abril pasado a Bonadio en la causa "dólar futuro" por "administración infiel", y en octubre al juez Julián Ercolini, quien también la procesó por asociación ilícita por la concesión de obra pública.

En la causa "Los Sauces", la ex familia presidencial es investigada por presunto lavado de dinero a través del cobro de alquileres a empresarios que se beneficiaron con la obra pública durante la última década.

Bonadio sostuvo haber detectado una serie de "irregularidades" en el funcionamiento de "Los Sauces" y de la sucesión de Kirchner y por eso ordenó la intervención.

A través de su cuenta de Twitter, la ex presidenta había dicho que su citación a indagatoria respondía a una necesidad del Gobierno nacional para "tapar este desastre".

También le transmitió a sus seguidores, a "todos y todas", que "hagan que el Gobierno vea al pueblo", e instó a que "marchen junto a los trabajadores y trabajadoras" en la movilización convocada por la CGT, en vez de acompañarla a ella a los tribunales.

"Poner la energía y las ganas en Comodoro Py, por una convocatoria más de Bonadio, no vale la pena", había dicho.

De todas maneras, el gobierno dispuso un fuerte operativo de seguridad que se vio ayer en la convocatoria de Máximo y Florencia, y continuará hoy ante la certeza de movilizaciones en apoyo a la ex jefa de Estado.

(Fuente: Infobae)