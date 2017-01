Caso Alejandra Muñoz: a un año de la brutal golpiza aún se recupera y el presunto golpeador sigue libre

Faltan tres días para que se cumplan un año de la brutal paliza que hizo que Alejandra Muñoz pasara más de 45 días internada en Terapia Intensiva del hospital Guillermo Rawson. El 12 de enero del 2016, no sólo fue noticia por las altas temperaturas, si no porque una mujer, oriunda de Chimbas, fue salvajemente golpeada contra un poste de luz luego de una discusión con su ex pareja.

alejandra muñ.jpg

La expectativa de vida, en ese momento, era casi nula, sólo la esperanza de sus cinco hijos, la de su madre y su ex pareja hacía que todo fuera posible. Después de cinco semanas, Alejandra mostró señales neurológicas y desde ahí comenzó un camino que aún sigue siendo de espinas, ya que las secuelas con la que arrastrará, serán de por vida.

"El Koala" conocido en el ambiente delictivo, según fuentes policiales, sólo estuvo algunas semanas detenido, hasta que la Justicia determinó su liberación. Este hombre fue acusado por la familia de la víctima como el presunto agresor.

Alejandra, después de tres operaciones de cráneo, padece severas consecuencias como mareos, falta de memoria e inestabilidad. En estos momentos se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires, acompañada del padre de sus hijos, Ricardo Chicaguala, quien se hizo cargo de la operación y la acompaña en su recuperación y controles.

alejandra-munoz.jpg

"Alejandra nunca más será la misma, mientras que este sujeto vive de fiesta y provoca constantemente a nuestra familia" contó Ricardo a sanjuan8.com. "¿Ustedes se imaginan cómo una mujer puede denunciar que la golpean sabiendo del caso de Alejandra?" apuntó el hombre.

La situación Judicial

La víctima declaró antes el Tercer Juzgado de Instrucción, pero desde hace varias semanas que no tienen novedades sobre la causa.

Adrián Salvador, es el abogado de Alejandra, y se hizo parte en el caso después de sanjuan8.com publicara que la víctima no tenía dinero para hacer frente a la causa judicial. Hasta el momento se desconoce si "El Koala" será llamado a declarar, ya que el defensor de la mujer pidió cambio de caratula, de lesiones leves a lesiones gravísimas e intento de homicidio.

Si sos víctima de violencia de género podés llamar al 144 o a la Comisaría para la Mujer 4-280378.