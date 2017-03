Cari Nara: "Andrés se llevaba el 50%, delante mío lo contábamos"

Después del testimonio de Andrés Nara en exclusiva, Cari Nara respondió a las palabras de su ex pareja.





"Yo sé que nunca mentí. Nunca me muevo con la mentira. La mentira es muy corta. Si él tiene formas de demostrar las cosas que lo haga. Inclusive tengo WhatsApp donde él dice que me va a hacer quedar mal, no sé con qué, para que la gente me odie. En el transcurso de estos tres años y medio nunca me mostré ser una persona conflictiva como él era con sus hijas, nunca fui de ir al choque con nadie. Callé y preferí llorar antes de contestar a un agravio. Se enamoró de esta persona y confrontábamos porque había situaciones heavys", expresó Cari.







"Él se llevaba el 50 por ciento neto. Delante mío lo contábamos. No miento. Llegábamos y cada uno agarraba la mitad y la que cantaba era yo. Me faltó para comer y él lo sabe muy bien. Llegué a un estado de depresión y fobia por esto. Sabe todos los problemas que tuve en lo monetario. Pasé momentos muy duros, con problemas de salud. No tenía un peso partido al medio. En la iglesia había una bolsa de alimentos todos los meses para mí".





"Yo siempre traré de tener lo mío para mantenerme, lo que pasa que era muy celoso y yo no podía trabajar de camarera, por ejemplo. O ir de secretaria de un médico. Los celos eran de él. Yo quedé en bancarrota y encima con un problema de pánico espantoso. Me agarraba en cualquier lado y a cualquier hora, era horrible. Tenía miedo de morirme y me ponía a llorar. Es algo que no podes manejarlo", fundamentó.





"Que forma más triste de tratar a una mujer que estuvo con vos tres años y medio y que sabes las necesidades que tiene. Tiene que entender que me van a preguntar siempre por él. Estoy luchando para trabajar en la música que me gusta. Ya no es parte de mi vida, que me deje ser. No sé por qué me odia así, no lo entiendo todavía. Se lo pregunté y nunca me dio la respuesta".







Y cerró: "La ex mujer reconoció que había actos de violencia y yo no le creía, le creí a él, y terminó haciéndome lo mismo. Actos de violencia hubo y me dejó en público y ahora quiere limpiar su imagen pero yo no miento. Digo lo vivido, siempre voy a decir la verdad".