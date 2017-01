Cambió a China por Rusia: Pratto tomó una decisión clave para su futuro

El delantero del seleccionado argentino de fútbol Lucas Pratto aseguró hoy que descartó una oferta del fútbol chino porque "quiere jugar el Mundial" de Rusia 2018.

"A China no voy a jugar porque quiero luchar por una oportunidad para ir al Mundial de Rusia", afirmó Pratto, figura de Atlético Mineiro, de Brasil.

"Sé que si me voy a China no voy a tener esa oportunidad. Este año es muy importante para mí en lo deportivo y tengo todo el año para prepararme", agregó el ex Boca Juniors, Tigre y Vélez Sarsfield, entre otros.

Pratto, de 28 años y de breve paso por el fútbol europeo, manifestó: "La mayoría de los equipos de Europa que preguntaron por mí no avanzaron porque piensan que soy muy caro", apuntó.

"Yo estoy muy feliz y tranquilo en Atlético Mineiro. Haciendo las cosas bien y no quiero cambiar mi manera de trabajar este año", finalizó Pratto.