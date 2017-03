Cáceres: "Escuché a un presidente con mucha fortaleza, que está poniendo a nuestra Argentina de pie"

En el día de hoy miércoles 1 de marzo, el Presidente Mauricio Macri inició el año parlamentario hizo hincapié en la importancia del crecimiento, la educación, el rol del docente, la necesidad de una Justicia independiente y de la transparencia para dar confianza y combatir la corrupción.



El Diputado Nacional, Eduardo Cáceres, estuvo presente en el recinto y se refirió a las palabras del mandatario: "El mensaje del presidente fue claro, este es un país que se está poniendo de pie.Y lo más importante, que lo hace con bases sólidas en base a la transparencia y políticas de largo plazo, sin relato y con hechos".



En el recinto, Macri marcó la hoja de ruta para este año y llamó a todos los argentinos seguir avanzando juntos aferrados a los valores de la unión y el diálogo para alcanzar el cambio.



También señaló que el desafío más grande sigue siendo acompañar a quienes más lo necesitan. "Mi principal preocupación y prioridad es reducir la pobreza", dijo. Para ello, se necesita "menos relato y más verdad". Al respecto, Cáceres dijo que "las prioridades son las mismas, la sensibilidad social marca el camino"



La educación fue uno de los pilares más importantes en su discurso. Al respecto, dijo: "Queremos que a nuestro futuro le sobre crecimiento sin pobreza, desarrollo sin exclusión y maestros sin frustraciones."



Finalizando, adelantó las próximas medidas, que incluyen el Plan Nacional para personas con Discapacidad y el programa Asistiré, para detener la deserción escolar y atraer nuevamente a los chicos a la escuela.



Por último, pidió no darse por vencidos. "No perdamos la esperanza y la ilusión. No hagamos caso a las voces que quieren desanimarnos", dijo. "Sigo creyendo que la fuerza esta en cada uno de nosotros cuando los escucho y hablo con ustedes".