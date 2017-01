Buscan llevar "lo antes posible" la reforma del sistema penal juvenil al Congreso

El ministro de Justicia, Germán Garavano, dijo hoy que el Gobierno quiere llevar "lo antes posible" al Congreso la reforma del sistema penal juvenil, pero aclaró que "si no se logran consensos" el debate del tema quedará para después de las elecciones legislativas de octubre.



"Se acordó trabajar intensamente durante febrero, tratar de construir consensos y llevar el proyecto al Congreso lo antes posible. Si los consensos no se logran se verá de analizarlo después de las elecciones", dijo Garavano hoy en declaraciones a radio Mitre.



El ministro se refirió de esta manera al primer encuentro que encabezó ayer en la sede de la cartera de Justicia, al que fueron convocados unos 80 participantes entre representantes de ONG, legisladores de la oposición y otros funcionarios del gobierno nacional, como la titular del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich.



"Fue una reunión muy auspiciosa. Estamos muy entusiasmados. Participó mucha más gente de la que teníamos previsto. Hay muchos puntos de consenso y se generaron ocho grandes ejes sobre los que versará el proyecto de ley", según explicó el funcionario.



Esos ocho ejes de trabajo que se consensuaron son: el abordaje temprano, medidas alternativas a la privación de la libertad, al proceso y medidas restaurativas como posibles sanciones, delitos y sanciones acordes a la Convención sobre los Derechos del Niño, condiciones de detención que fomenten la reinserción, sistema de articulación permanente intersectorial y dotación de recursos, sistema de información, programas preventivos no judiciales y definición de imputabilidad de los jóvenes menores de edad.



Garavano destacó la participación en el encuentro de ayer de legisladores de la oposición como los senadores del PJ-FPV, Pedro Guastavino (Entre Ríos) y Rodolfo Urutubey (Salta), tras la reunión que el ministro mantuvo previamente con el presidente del bloque justicialista en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, en la que analizaron los principales temas que se abordarán durante la agenda legislativa del 2017.



"La verdad es que ellos son clave. Ya en 2009 habían aprobado un proyecto con participación de todas las fuerzas, incluso el radicalismo, pero luego no fue aprobado por la Cámara de Diputados", dijo Garavano, quien precisó que los legisladores del PJ-FPV "están muy interesados, son partidarios de la reforma y ya adelantaron que van a acompañar" la iniciativa.



En ese marco, el titular de Justicia remarcó que los legisladores opositores "pidieron tratar de construir los mejores consensos para que no pase como la otra vez que en Diputados (el proyecto) quedó en la nada".



"Vamos a intentar poder tener en el transcurso de marzo concluidas estas reuniones, y después estará la posibilidad de generar estos acuerdos políticos y lograr reformar esta ley, que es una demanda de la sociedad y una deuda de la política con la gente", concluyó.



De la reunión de ayer en Justicia participaron también el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari; la diputada de la UCR María Gabriela Burgos (Jujuy), titular de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara Baja; así como jueces, fiscales, académicos, representantes de ONG y Unicef, víctimas de delitos -como Carolina Píparo- y especialistas en la materia.