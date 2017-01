Busca DT: Barcelona ya tiene seis candidatos para reemplazar a Luis Enrique

El entrenador del Barcelona, Luis Enrique, dejó en el aire su renovación con el Barcelona al asegurar que, pese a ser consciente de "estar en el mejor club del mundo", "la parte negativa" de su profesión le hará valorar su continuidad al frente del vigente campeón de la Liga española de fútbol.

"No sé (si renovaré); todo y que [sic] no tengo ninguna duda de que estoy en el mejor equipo, en el mejor club, con los mejores jugadores, en casa, con mi familia aquí, ganando cosas y disfrutando muchísimo, también hay un parte dura de esta profesión que me cuesta, que tiene su cosa negativa y que tengo que valorar de cara a las próximas temporadas", afirmó Luis Enrique en una entrevista concedida al canal del club azulgrana.

Es por ello que desde la dirigencia del Barcelona empiezan a buscar alternativas y actualmente son seis los nombres que manejan: Ernesto Valverde (Athletic), Juan Carlos Unzue (Segundo entrenador Barcelona), Eusebio Sacristán (Real Sociedad), Laurent Blanc (Sin equipo), Ronald Koeman (Everton) y Frank de Boer (Sin equipo).

Fuente: bolavip.com