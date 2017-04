Burlando habló de su separación de Barby Franco

Luego de tres años en pareja, la relación entre Fernando Burlando y Barby Franco entró en un proceso de crisis, a tal punto que algunas informaciones sostienen que la modelo y actriz ya abandonó la casa en la que ambos vivían. Consultado por Infama sobre esta situación, el abogado admitió el distanciamiento y sorprendió con una particular autocrítica: "Me hago cargo de tener una personalidad un poco fuerte. Debo ser bastante molesto".

"Estamos en un breve paréntesis", señaló brevemente en un comienzo de la entrevista con el programa de Pía Shaw y Denise Dumas, para luego descartar los rumores que lo vinculan con la modelo Milagros Schmoll, con quien fue visto en un evento en La Rural. "No tengo nada que decir, no hay ningún tipo de vínculo. Estaba en un evento de polo", aseguró.

Respecto de la separación, aunque no quiso mostrarse terminante, admitió que no sabe si hay chances de que la relación se recomponga, aunque sí se mostró agradecido con Barby. "Le debo la vida a Barby. Me cuidó en los peores momentos de mi vida y eso hace que sea una persona inolvidable para mí. Aparte la quiero mucho y respeto mucho a su familia", señaló Burlando.

"¿Si estoy haciendo algo para reconquistarla? No, no", agregó luego escuetamente, para finalmente ensayar una mea culpa: "Me hago cargo de tener una personalidad un poco fuerte. Debo ser bastante molesto".

